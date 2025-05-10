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Фулхэм
10.05.2025 17:00 – FT 1 : 3
Эвертон
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Англия
10 мая 2025, 20:59 | Обновлено 10 мая 2025, 21:15
2262
0

Дэвид Мойес рассказал, что для Эвертона означал гол Миколенко в матче АПЛ

«Ириски» победили «Фулхэм» со счетом 3:1

10 мая 2025, 20:59 | Обновлено 10 мая 2025, 21:15
2262
0
Дэвид Мойес рассказал, что для Эвертона означал гол Миколенко в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

В субботу, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Эвертоном».

Встречу принимал «Крейвен Коттедж» в Лондоне. Гости одержали победу со счетом 3:1. В конце первого тайма забил украинец Виталий Миколенко.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гол украинца и победу в этом поединке прокомментировал наставник «ирисок» Дэвид Мойес.

«Мы невероятно плохо играли первые 30 минут. Гол, который забил Миколенко, дал нам надежду на второй тайм. Этот гол очень изменил мои мысли, дал мне возможность перевести дыхание, и я рад, что мы сумели победить, команда показала себя великолепно во втором тайме. Мы прекрасно вошли в игру и одержали победу», – сказал тренер.

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Дэвид Мойес Эвертон Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Фулхэм - Эвертон
Дмитрий Олейник Источник: The Independent
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