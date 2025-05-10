Юрий Вернидуб тремя словами отреагировал на слухи, связывающие его с ЛНЗ
Украинский коуч опроверг информацию
Украинский коуч криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб отреагировал на слухи о том, что он может возглавить черкасский ЛНЗ.
– Сегодня появилась информация о вашем возможном новом месте работы. По слухам от СМИ, это может стать черкасский ЛНЗ. Можете прокомментировать эту новость?
– Первый раз слышу.
Юрий Вернидуб возглавляет «Кривбасс» с 2022 года. ЛНЗ же тренирует Роман Григорчук, который присоединился к клубу в этом сезоне после увольнения Андреаса Карраско.
Ранее сообщалось о том, что «Юрий Вернидуб летом возглавит ЛНЗ.
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