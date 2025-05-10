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  4. Юрий Вернидуб тремя словами отреагировал на слухи, связывающие его с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 20:30 | Обновлено 10 мая 2025, 20:40
1492
1

Юрий Вернидуб тремя словами отреагировал на слухи, связывающие его с ЛНЗ

Украинский коуч опроверг информацию

10 мая 2025, 20:30 | Обновлено 10 мая 2025, 20:40
1492
1
Юрий Вернидуб тремя словами отреагировал на слухи, связывающие его с ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Украинский коуч криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб отреагировал на слухи о том, что он может возглавить черкасский ЛНЗ.

– Сегодня появилась информация о вашем возможном новом месте работы. По слухам от СМИ, это может стать черкасский ЛНЗ. Можете прокомментировать эту новость?

– Первый раз слышу.

Юрий Вернидуб возглавляет «Кривбасс» с 2022 года. ЛНЗ же тренирует Роман Григорчук, который присоединился к клубу в этом сезоне после увольнения Андреаса Карраско.

Ранее сообщалось о том, что «Юрий Вернидуб летом возглавит ЛНЗ.

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Юрий Вернидуб ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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apepa
Вернидуб обещал с Кривбассом выиграть золото в УПЛ. А обещания надо выполнять свои, правда, Юра?
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