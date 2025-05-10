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  4. ПОВОРОЗНЮК наехал на Шевченко: «Это правда, что у вас такие зарплаты?»
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 18:57 |
1666
13

ПОВОРОЗНЮК наехал на Шевченко: «Это правда, что у вас такие зарплаты?»

Президент «Ингульца» – о работе УАФ

10 мая 2025, 18:57 |
1666
13
ПОВОРОЗНЮК наехал на Шевченко: «Это правда, что у вас такие зарплаты?»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, что его не устраивает в работе УАФ во главе с Андреем Шевченко.

«У нас ничего не изменилось в футболе. Все говорили – Павелко плохой, но такого бардака, как при Шевченко никогда не было.

Когда что-нибудь Поворознюк скажет, ему сразу закрывают рот. Я уже два раза отправил в УАФ письмо, чтобы они рассказали о своих зарплатах. Это правда, что во время войны вы зарабатываете 3,5 млн гривен за месяц?», – сказал Поворознюк.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о проблемах с домашней ареной.

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Александр Поворознюк Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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Комментарии 13
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Falko
Відправив 2 листи: ВИ ТАМ ЗАЖРАЛИСЯ, ГАДИ!
Наприкінці кожного дрібним шрифтом: візьміть мене на ставочку, а?
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+2
MaximusOne
Долой систему !!!
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+2
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serhiy
 Відомий журналіст Михайло Співаковський назвав суму місячної зарплати голови УАФ Андрія Шевченка.Співаковський заявив, що зарплата Шевченка не є захмарною, за його словами, вона знаходиться на рівні деяких топменеджерів клубів української Прем'єр-ліги. 
«Я чув якісь міфічні цифри на рівні 50 тисяч доларів на місяць. Тут можу дати вам реально жирний інсайд. Зарплатня президента УАФ вдвічі менша цієї суми. Мінус податки, які він сплачує в Україні. 
В деяких клубах УПЛ топменеджери отримують десь співставні цифри», – сказав Співаковський в ефірі ютуб-каналу «ТаТоТаке»
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+1
Mr.Frost
"хагашо шо шарик не лопнул!"
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+1
Demid Romanchik
Звичайно правда..І це не тільки про УАФ..Це стосовно органів влади різних рівнів... Тільки звичайні люди в злиднях один  одного лайном поливають..Зелені підо... раси, які не хочуть віддавати владу 
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0
KIEWADIM
Японці нещодавно виділили нам 100к уе.  Шева їм ще дякував...  
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0
Remark
При Павелко можна було коробки передач чинити, а тут при Шевченко закрили лавочку. Образився. Хрю-хрю
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0
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Не в грошах💰 щастя, а в зустрічах щотуру Котика на гілках сайту! 😸❤️
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-1
mini.f
Дурак дураком, но тему интересную поднял. Миллионными зарплатами сейчас никого не удивишь, но все-таки... Если сравнить зарплату Андрюши с зарплатой Чеферина (1,5 миллиона долларов, плюс бонусы, которые могут быть больше официальной зарплаты) или Инфантино ( гарантировано не меньше чем у Чеферина), то он на их фоне - бедный родственник..Но сколько там на самом деле - мы никогда не узнаем, не очень любят наши футбольные функционеры озвучивать свои доходы. Но смотря на то, с каким остервенениям они  рвутся в футбольные структуры, то мы понимаем, что не за чашку чая идет смертельная борьба за место в Исполкоме УАФ...
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-1
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serhiy
Ой договориться жирдяй ! Вирішив сам себе добити ). Його стадіон,вроді,ще не прийняли ,думаю і не приймуть ) В першій лізі грати ,може і підійде ). 
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-6
easterly
Наїзжалка не зламається?) З цим дурником навіть спілкуватися ніхто не хоче
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-6
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