ПОВОРОЗНЮК наехал на Шевченко: «Это правда, что у вас такие зарплаты?»
Президент «Ингульца» – о работе УАФ
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, что его не устраивает в работе УАФ во главе с Андреем Шевченко.
«У нас ничего не изменилось в футболе. Все говорили – Павелко плохой, но такого бардака, как при Шевченко никогда не было.
Когда что-нибудь Поворознюк скажет, ему сразу закрывают рот. Я уже два раза отправил в УАФ письмо, чтобы они рассказали о своих зарплатах. Это правда, что во время войны вы зарабатываете 3,5 млн гривен за месяц?», – сказал Поворознюк.
Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о проблемах с домашней ареной.
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«Я чув якісь міфічні цифри на рівні 50 тисяч доларів на місяць. Тут можу дати вам реально жирний інсайд. Зарплатня президента УАФ вдвічі менша цієї суми. Мінус податки, які він сплачує в Україні.
В деяких клубах УПЛ топменеджери отримують десь співставні цифри», – сказав Співаковський в ефірі ютуб-каналу «ТаТоТаке»