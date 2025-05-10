ПОВОРОЗНЮК наехал на Шевченко: «Это правда, что у вас такие зарплаты?»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, что его не устраивает в работе УАФ во главе с Андреем Шевченко.

«У нас ничего не изменилось в футболе. Все говорили – Павелко плохой, но такого бардака, как при Шевченко никогда не было.

Когда что-нибудь Поворознюк скажет, ему сразу закрывают рот. Я уже два раза отправил в УАФ письмо, чтобы они рассказали о своих зарплатах. Это правда, что во время войны вы зарабатываете 3,5 млн гривен за месяц?», – сказал Поворознюк.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о проблемах с домашней ареной.