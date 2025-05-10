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  4. У Черноморца снова образовалась задолженность
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 17:49 |
276
0

У Черноморца снова образовалась задолженность

Турнирные проблемы пересекаются с денежными неурядицами

10 мая 2025, 17:49 |
276
0
У Черноморца снова образовалась задолженность
ФК Черноморец

Ранее Sport.ua неоднократно сообщал о финансовых задолженностях одесского «Черноморца» перед членами команды, из-за чего клуб время от времени получал трансферный бан. Не изменилась коренным образом ситуация и в разгар весенней части нынешнего чемпионата.

Приход к тренерскому штурвалу «моряков» нового специалиста Александра Кучера побудил к выплате денег за первые месяцы текущего года. Казалось, что с тех пор долговым делам «Черноморца» положен конец и получение футболистами, тренерами и персоналом команды зарплаты вышло на стабильный уровень. Однако этого не произошло.

По информации источников Sport.ua, еще за два дня до предыдущего матча с донецким «Шахтером» у одесского клуба существовала задолженность за два предыдущих месяца – март и апрель. Накануне упомянутого поединка команде была выплачена лишь небольшая часть мартовской зарплаты. Успеет ли ФК «Черноморец» полностью рассчитаться по долгам до завершения чемпионата - пока неизвестно. В команде надеются, что заработанные средства за два весенних месяца будут оплачены без проволочек, как впоследствии и зарплата за май.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» обыграл «Ворсклу» в Полтаве.

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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