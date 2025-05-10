От зоны вылета к еврокубкам. Невероятная Валенсия продлила серию в Ла Лиге

Валенсия в матче чемпионата Испании на своем поле разгромила Хетафе со счетом 3:0 и продлила серию без поражений до десяти встреч (6 побед).

Еще зимой команда находилась в зоне вылета, однако резко преобразились и находится в отличной форме. Команда уже борется за зону еврокубков.

По ходу сезона клуб заменил легенду Рубена Бараху на тренера Карлоса Корберана, при которого и удалось добиться такого прогресса.

Валенсия набрала 45 очков, поднялась на девятое место и находится в одном пункте от еврокубковой зоны. В прошлом сезоне Летучие мыши не без проблем сохранили место в элитном дивизионе.

Чемпионат Испании. 35-й тур

Валенсия – Хетафе 3:0

Голы: Пепелу, 8, Лопес, 18, Дуро, 37