От зоны вылета к еврокубкам. Невероятная Валенсия продлила серию в Ла Лиге
Резкий подъем Валенсии в чемпионате Испании
Валенсия в матче чемпионата Испании на своем поле разгромила Хетафе со счетом 3:0 и продлила серию без поражений до десяти встреч (6 побед).
Еще зимой команда находилась в зоне вылета, однако резко преобразились и находится в отличной форме. Команда уже борется за зону еврокубков.
По ходу сезона клуб заменил легенду Рубена Бараху на тренера Карлоса Корберана, при которого и удалось добиться такого прогресса.
Валенсия набрала 45 очков, поднялась на девятое место и находится в одном пункте от еврокубковой зоны. В прошлом сезоне Летучие мыши не без проблем сохранили место в элитном дивизионе.
Чемпионат Испании. 35-й тур
Валенсия – Хетафе 3:0
Голы: Пепелу, 8, Лопес, 18, Дуро, 37
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