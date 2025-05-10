Известна оценка Ярмолюка за матч с Ипсвичем
Украинский хавбек провел на поле весь матч
В субботу, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Брентфордом».
Встречу принял «Портмен Роуд» в Ипсвиче.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гости победили со счетом 1:0.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился, получил желтую карточку. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.8 баллов.
Лучшим по версии SofaScore стал вингер гостей Кевин Шаде, на счету которого 1 гол и оценка 7.5. WhoScored выделил вингера «пчел» Бриана Мбемо, на счету которого ассист и оценка 7.6.
Ранее сообщалось о том, что «Брентфорд» с Ярмолюком одолел «Ипсвич».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мэдисон Киз в 1/16 финала потерпела поражение от Пейтон Стернс
Президент «Ингульца» – о работе УАФ