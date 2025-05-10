Известна оценка Ярмолюка за матч с Ипсвичем

В субботу, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Брентфордом».

Встречу принял «Портмен Роуд» в Ипсвиче.

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Гости победили со счетом 1:0.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился, получил желтую карточку. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.8 баллов.

Лучшим по версии SofaScore стал вингер гостей Кевин Шаде, на счету которого 1 гол и оценка 7.5. WhoScored выделил вингера «пчел» Бриана Мбемо, на счету которого ассист и оценка 7.6.

Ранее сообщалось о том, что «Брентфорд» с Ярмолюком одолел «Ипсвич».