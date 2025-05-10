С забитым голом. Известна оценка Миколенко за матч в Лондоне

В субботу, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Преьер-лиги между «Фулхэмом» и «Эвертоном».

Встречу принимал «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

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Гости добыли победу со счетом 3:1.

Украинский фулбек «Ээвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч и забил 1 гол. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.2 и 7.4 баллов.

Лучшим игроком по версии SofaScore стал ценртбек гостей Майкл Кин, на счету которого 1 гол. WhoScored выделил страйкера «ирисок» Бету, который также забил 1 мяч.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» с голом Миколенко одолел «Фулхэм».