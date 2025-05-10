Известна оценка Забарного в матче с Астон Виллой
Украинский защитник провел на поле 88 минут
В субботу, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Астон Виллой».
Встречу принимал «Дин Корт» в Борнмуте.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гости добыли победу со счетом 1:0.
Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный провел на поле 88 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.2 и 7.0 баллов.
Лучшим по версии обоих порталов стал кипер гостей Эмилиано Мартинес. На его счету 4 сейва и оценки 8.3 и 8.4.
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» с Забарным уступил «Астон Вилле».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы вылетели из самого престижного турнира
Мэдисон Киз в 1/16 финала потерпела поражение от Пейтон Стернс