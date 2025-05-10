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Англия
10 мая 2025, 23:29 |
358
0

Известна оценка Забарного в матче с Астон Виллой

Украинский защитник провел на поле 88 минут

10 мая 2025, 23:29 |
358
0
Известна оценка Забарного в матче с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 10 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Астон Виллой».

Встречу принимал «Дин Корт» в Борнмуте.

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Гости добыли победу со счетом 1:0.

Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный провел на поле 88 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.2 и 7.0 баллов.

Лучшим по версии обоих порталов стал кипер гостей Эмилиано Мартинес. На его счету 4 сейва и оценки 8.3 и 8.4.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» с Забарным уступил «Астон Вилле».

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Илья Забарный Борнмут Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored SofaScore Эмилиано Мартинес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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