Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти рассказал все, что думает о фиаско Барселоны против Интера
Лига чемпионов
10 мая 2025, 20:40 | Обновлено 10 мая 2025, 20:46
1213
0

Анчелотти рассказал все, что думает о фиаско Барселоны против Интера

Каталонцы вылетели из самого престижного турнира

10 мая 2025, 20:40 | Обновлено 10 мая 2025, 20:46
1213
0
Анчелотти рассказал все, что думает о фиаско Барселоны против Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на этот поединок.

Матч «Интера» и «Барселоны»? Я смотрел игру, она была фантастической. Очень равная, очень зрелищная игра. Поздравляю «Интер», но «Барселона» была очень близка к выходу в финал. Финал Лиги чемпионов будет очень хорошим, без фаворита» – сказал Анчелотти.

По теме:
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из Байера и дал оценку его уровню
Президент ПСЖ оплатит поездку на финал ЛЧ для всех 600 сотрудников клуба
Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Футбол | 10 мая 2025, 20:20 2
Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться

Александр Сирота желает остаться в «Маккаби Тель-Авив»

Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Бокс | 10 мая 2025, 08:52 2
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть

Американский боксер вспомнил удар Дюбуа в первом поединке

День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
Футбол | 10.05.2025, 06:23
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
Последний шанс на выживание. Черноморец обыграл Ворсклу в Полтаве
Футбол | 10.05.2025, 14:57
Последний шанс на выживание. Черноморец обыграл Ворсклу в Полтаве
Последний шанс на выживание. Черноморец обыграл Ворсклу в Полтаве
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Другие виды | 09.05.2025, 21:23
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
09.05.2025, 20:08 1
Футбол
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
09.05.2025, 12:47 2
Футбол
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
09.05.2025, 00:02
Бокс
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
09.05.2025, 09:22 3
Бокс
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
08.05.2025, 20:43 27
Теннис
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
09.05.2025, 02:30 1
Футбол
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
09.05.2025, 03:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем