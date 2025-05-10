Анчелотти рассказал все, что думает о фиаско Барселоны против Интера
Каталонцы вылетели из самого престижного турнира
6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».
Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на этот поединок.
Матч «Интера» и «Барселоны»? Я смотрел игру, она была фантастической. Очень равная, очень зрелищная игра. Поздравляю «Интер», но «Барселона» была очень близка к выходу в финал. Финал Лиги чемпионов будет очень хорошим, без фаворита» – сказал Анчелотти.
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