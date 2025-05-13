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  4. Вратарь Зари покинет команду летом после 8 лет, проведенных в клубе
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 04:17 | Обновлено 13 мая 2025, 07:06
273
0

Вратарь Зари покинет команду летом после 8 лет, проведенных в клубе

Дмитро Мацапура летом распрощается с луганским коллективом

13 мая 2025, 04:17 | Обновлено 13 мая 2025, 07:06
273
0
Вратарь Зари покинет команду летом после 8 лет, проведенных в клубе
ФК Заря. Дмитрий Мацапура

Голкипер «Зари» Дмитрий Мацапура летом покинет луганский клуб, сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас.

25-летний вратарь провел в команде 8 лет, однако в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча, уступив место в составе Александру Сапутину.

Контракт Мацапуры с клубом подходит к концу, и футболист решил не продлевать соглашение.

После завершения сотрудничества с Зарей Дмитрий планирует остаться в УПЛ и попытаться закрепиться в другой команде как основной голкипер.

Мацапура провел за Зарю 46 матчей, в которых пропустил 56 мячей и 19 раз сыграл на ноль.

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Дмитрий Мацапура Александр Сапутин Заря Луганск Игорь Бурбас трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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