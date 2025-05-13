Вратарь Зари покинет команду летом после 8 лет, проведенных в клубе

Голкипер «Зари» Дмитрий Мацапура летом покинет луганский клуб, сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас.

25-летний вратарь провел в команде 8 лет, однако в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча, уступив место в составе Александру Сапутину.

Контракт Мацапуры с клубом подходит к концу, и футболист решил не продлевать соглашение.

После завершения сотрудничества с Зарей Дмитрий планирует остаться в УПЛ и попытаться закрепиться в другой команде как основной голкипер.

Мацапура провел за Зарю 46 матчей, в которых пропустил 56 мячей и 19 раз сыграл на ноль.