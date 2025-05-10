Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк успешно стартовала в парном разряде тысячника в столице Италии
WTA
10 мая 2025, 15:37 | Обновлено 10 мая 2025, 15:48
878
1

Костюк успешно стартовала в парном разряде тысячника в столице Италии

Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе в двух сетах одолели тандем Като / Сутджиади

10 мая 2025, 15:37 | Обновлено 10 мая 2025, 15:48
878
1
Костюк успешно стартовала в парном разряде тысячника в столице Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла стартовый матч парного разряда на кортах грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе в двух сетах переиграли тандем Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:3, 6:2

Дуэты впервые провели очное противостояние. Следующими соперницами Марты и Елены-Габриэлы будут Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.

Для Костюк и Русе это был первый матч с 10 февраля 2025 года, тогда они покинули тысячник в Дохе в первом же круге.

Костюк стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти во второй раунд парного разряда в Риме. Днем ранее это сделала Людмила Киченок, а 10 мая свой стартовый поединок проведет и Надежда Киченок.

Помимо пары, Марта удачно стартовала и в одиночке Рима. В 1/16 финала Костюк встретится с Лейлой Фернандес, а в первых двух раундах украинка выбила Александру Эалу и Дарью Касаткину.

По теме:
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Падение Свентек. Известна возможная соперница Свитолиной в 1/8 финала Рима
Н. Киченок / Аояма – Касаткина / Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алдила Сутджиади Марта Костюк Мию Като Елена-Габриэла Русе WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Бокс | 10 мая 2025, 08:52 2
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть

Американский боксер вспомнил удар Дюбуа в первом поединке

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Бокс | 10 мая 2025, 08:29 8
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»

Боксер вспомнил события Второй мировой войны

Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов
Футбол | 09.05.2025, 18:18
Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов
Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов
Шовковский лютовал не зря. Динамо выдало худший матч в УПЛ в плане атаки
Футбол | 10.05.2025, 10:25
Шовковский лютовал не зря. Динамо выдало худший матч в УПЛ в плане атаки
Шовковский лютовал не зря. Динамо выдало худший матч в УПЛ в плане атаки
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Теннис | 10.05.2025, 15:22
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kollekciy
Марту з Габі з перемогою. Доволі впевнено, та головне не виснажливо. Шкода, що Марта не витримує постійно грати пару, як багато інших гравчинь. Могла б їхня пара постійно бути мінімум у топ 20.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
08.05.2025, 19:52 84
Футбол
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
09.05.2025, 16:39 2
Футбол
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
10.05.2025, 06:23 4
Футбол
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
09.05.2025, 03:48 4
Футбол
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
09.05.2025, 03:15 5
Бокс
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
09.05.2025, 09:22 3
Бокс
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
09.05.2025, 08:13 58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем