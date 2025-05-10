Костюк успешно стартовала в парном разряде тысячника в столице Италии

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла стартовый матч парного разряда на кортах грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе в двух сетах переиграли тандем Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:3, 6:2

Дуэты впервые провели очное противостояние. Следующими соперницами Марты и Елены-Габриэлы будут Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.

Для Костюк и Русе это был первый матч с 10 февраля 2025 года, тогда они покинули тысячник в Дохе в первом же круге.

Костюк стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти во второй раунд парного разряда в Риме. Днем ранее это сделала Людмила Киченок, а 10 мая свой стартовый поединок проведет и Надежда Киченок.

Помимо пары, Марта удачно стартовала и в одиночке Рима. В 1/16 финала Костюк встретится с Лейлой Фернандес, а в первых двух раундах украинка выбила Александру Эалу и Дарью Касаткину.