Костюк успешно стартовала в парном разряде тысячника в столице Италии
Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе в двух сетах одолели тандем Като / Сутджиади
Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла стартовый матч парного разряда на кортах грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе в двух сетах переиграли тандем Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) за 1 час и 5 минут.
WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:3, 6:2
Дуэты впервые провели очное противостояние. Следующими соперницами Марты и Елены-Габриэлы будут Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.
Для Костюк и Русе это был первый матч с 10 февраля 2025 года, тогда они покинули тысячник в Дохе в первом же круге.
Костюк стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти во второй раунд парного разряда в Риме. Днем ранее это сделала Людмила Киченок, а 10 мая свой стартовый поединок проведет и Надежда Киченок.
Помимо пары, Марта удачно стартовала и в одиночке Рима. В 1/16 финала Костюк встретится с Лейлой Фернандес, а в первых двух раундах украинка выбила Александру Эалу и Дарью Касаткину.
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