Людмила Киченок успешно стартовала на престижном турнире в столице Италии

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTА 1000 в Риме, Италия.

В первом раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах переиграли итальянский тандем Лючия Бронцетти / Элизабетта Коччаретто. Первый сет украино-американский дуэт закрыл всего за 20 минут, оставив итальянок с баранкой.

Теннисистки провели на корте 55 минут. Это была первая встреча тандемов.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала

Лючия Бронцетти (Италия) / Элизабетта Коччаретто (Италия) [WC] - София Кенин (США) / Людмила Киченок (Украина) – 0:6, 4:6

Следующими соперницами Киченок и Кенин будут победительницы противостояния Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) – Кристина Букша (Испания) / Анжелика Морателли (Италия).