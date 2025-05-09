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WTA
09 мая 2025, 16:06 | Обновлено 09 мая 2025, 16:14
127
0

Людмила Киченок успешно стартовала на престижном турнире в столице Италии

Украинка вместе с Софией Кенин в двух сетах переиграли тандем Бронцетти / Коччаретто

09 мая 2025, 16:06 | Обновлено 09 мая 2025, 16:14
127
0
Людмила Киченок успешно стартовала на престижном турнире в столице Италии
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTА 1000 в Риме, Италия.

В первом раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах переиграли итальянский тандем Лючия Бронцетти / Элизабетта Коччаретто. Первый сет украино-американский дуэт закрыл всего за 20 минут, оставив итальянок с баранкой.

Теннисистки провели на корте 55 минут. Это была первая встреча тандемов.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала

Лючия Бронцетти (Италия) / Элизабетта Коччаретто (Италия) [WC] - София Кенин (США) / Людмила Киченок (Украина) – 0:6, 4:6

Следующими соперницами Киченок и Кенин будут победительницы противостояния Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) – Кристина Букша (Испания) / Анжелика Морателли (Италия).

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WTA Рим Людмила Киченок София Кенин Лючия Бронцетти Элизабетта Коччаретто Эйжа Мухаммад Деми Схюрс Кристина Букша
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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