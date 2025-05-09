Людмила Киченок успешно стартовала на престижном турнире в столице Италии
Украинка вместе с Софией Кенин в двух сетах переиграли тандем Бронцетти / Коччаретто
Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTА 1000 в Риме, Италия.
В первом раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах переиграли итальянский тандем Лючия Бронцетти / Элизабетта Коччаретто. Первый сет украино-американский дуэт закрыл всего за 20 минут, оставив итальянок с баранкой.
Теннисистки провели на корте 55 минут. Это была первая встреча тандемов.
WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала
Лючия Бронцетти (Италия) / Элизабетта Коччаретто (Италия) [WC] - София Кенин (США) / Людмила Киченок (Украина) – 0:6, 4:6
Следующими соперницами Киченок и Кенин будут победительницы противостояния Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) – Кристина Букша (Испания) / Анжелика Морателли (Италия).
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