Скандал в Лиге чемпионов. Барселона ошибочно обвинила главного арбитра
Шимон Марциняк удивился, когда увидел свой комментарий, который он не давал
Испанская «Барселона» уступила со счетом 3:4 в безумном матче полуфинала Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Каталонский клуб прекратил борьбу в престижном турнире за шаг до решающего матча.
После окончания этого противостояния главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик обвинил главного судью Шимона Марциняка в ошибках, которые повлияли на итоговый результат. Позже в испанских СМИ был опубликован ответ рефери, где он якобы назвал слова наставника «Барселоны» «глупыми и смешными».
На самом деле оказалось, что интервью польского арбитра придумали сами журналисты. Марциняк заявил, что был удивлен, когда увидел свои слова в прессе, хотя не комментировал ничего после финального свистка.
Шимон заявил, что рефери запрещается после матча обсуждать с журналистами итоговый результат, а тем более свои решения. Это наказывается огромным штрафом со стороны УЕФА.
Стоит отметить, что «Барселона» обвинила Шимона в неуважении после его ненастоящего интервью. В тот момент никто и подумать не мог, что слова арбитра просто придумали, а на самом деле рефери такого не говорил.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник ПСЖ верит в успех своих подопечных
Боксер вспомнил события Второй мировой войны