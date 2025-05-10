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  4. Скандал в Лиге чемпионов. Барселона ошибочно обвинила главного арбитра
Лига чемпионов
10 мая 2025, 13:34 |
543
2

Скандал в Лиге чемпионов. Барселона ошибочно обвинила главного арбитра

Шимон Марциняк удивился, когда увидел свой комментарий, который он не давал

10 мая 2025, 13:34 |
543
2
Скандал в Лиге чемпионов. Барселона ошибочно обвинила главного арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимон Марциняк

Испанская «Барселона» уступила со счетом 3:4 в безумном матче полуфинала Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Каталонский клуб прекратил борьбу в престижном турнире за шаг до решающего матча.

После окончания этого противостояния главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик обвинил главного судью Шимона Марциняка в ошибках, которые повлияли на итоговый результат. Позже в испанских СМИ был опубликован ответ рефери, где он якобы назвал слова наставника «Барселоны» «глупыми и смешными».

На самом деле оказалось, что интервью польского арбитра придумали сами журналисты. Марциняк заявил, что был удивлен, когда увидел свои слова в прессе, хотя не комментировал ничего после финального свистка.

Шимон заявил, что рефери запрещается после матча обсуждать с журналистами итоговый результат, а тем более свои решения. Это наказывается огромным штрафом со стороны УЕФА.

Стоит отметить, что «Барселона» обвинила Шимона в неуважении после его ненастоящего интервью. В тот момент никто и подумать не мог, что слова арбитра просто придумали, а на самом деле рефери такого не говорил.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Ханс-Дитер Флик Шимон Марциняк скандал
Николай Титюк Источник
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Комментарии 2
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Микола Унгурян
доречі, скандал не в ЛЧ, а божевільній іспанській пресі, це різні речі
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Микола Унгурян
правильно було б "шутнікам" впаяти штраф на пару сотень тисяч євро
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