Скандал в Лиге чемпионов. Барселона ошибочно обвинила главного арбитра

Испанская «Барселона» уступила со счетом 3:4 в безумном матче полуфинала Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Каталонский клуб прекратил борьбу в престижном турнире за шаг до решающего матча.

После окончания этого противостояния главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик обвинил главного судью Шимона Марциняка в ошибках, которые повлияли на итоговый результат. Позже в испанских СМИ был опубликован ответ рефери, где он якобы назвал слова наставника «Барселоны» «глупыми и смешными».

На самом деле оказалось, что интервью польского арбитра придумали сами журналисты. Марциняк заявил, что был удивлен, когда увидел свои слова в прессе, хотя не комментировал ничего после финального свистка.

Шимон заявил, что рефери запрещается после матча обсуждать с журналистами итоговый результат, а тем более свои решения. Это наказывается огромным штрафом со стороны УЕФА.

Стоит отметить, что «Барселона» обвинила Шимона в неуважении после его ненастоящего интервью. В тот момент никто и подумать не мог, что слова арбитра просто придумали, а на самом деле рефери такого не говорил.