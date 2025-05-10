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ITF
10 мая 2025, 13:40 | Обновлено 10 мая 2025, 13:45
909
0

Украинская теннисистка поборется за свой второй трофей в сезоне

Александра Олейникова переиграла в двух сетах четвертую сеяную Татьяну Пьери

10 мая 2025, 13:40 | Обновлено 10 мая 2025, 13:45
909
0
Украинская теннисистка поборется за свой второй трофей в сезоне
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 274) вышла в финал грунтового турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

24-летняя украинка, получившая второй номер посева, переиграла в двух сетах четвертую сеяную Татьяну Пьери (WTA 390) из Италии. Александра за игру сделала шесть брейков и закрыла поединок первым матч-пойнтом.

Теннисистки провели на корте 1 час и 41 минуту. Это была их первая встреча.

ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. Полуфинал

Александра Олейникова (Украина) [2] – Татьяна Пьери (Италия) [4] – 6:2, 6:3

В финальном матче Олейникова сыграет с победителем пары Екатерина Макарова (WTA 221) – Далила Спитери (Италия, WTA 507).

4 мая украинская теннисистка выиграла здесь главный трофей турнира, но Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Александру, лишив ее рейтинговых очков.

По теме:
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Олейникова сыграет в четвертьфинале грунтового турнира ITF W35 в Италии
ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Александра Олейникова Татьяна Пьери ITF Сен-Годан
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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