Украинская теннисистка поборется за свой второй трофей в сезоне

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 274) вышла в финал грунтового турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

24-летняя украинка, получившая второй номер посева, переиграла в двух сетах четвертую сеяную Татьяну Пьери (WTA 390) из Италии. Александра за игру сделала шесть брейков и закрыла поединок первым матч-пойнтом.

Теннисистки провели на корте 1 час и 41 минуту. Это была их первая встреча.

ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. Полуфинал

Александра Олейникова (Украина) [2] – Татьяна Пьери (Италия) [4] – 6:2, 6:3

В финальном матче Олейникова сыграет с победителем пары Екатерина Макарова (WTA 221) – Далила Спитери (Италия, WTA 507).

4 мая украинская теннисистка выиграла здесь главный трофей турнира, но Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Александру, лишив ее рейтинговых очков.