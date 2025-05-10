Грозный назвал две причины фиаско Барселоны в Лиге чемпионов. Не судейство

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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Спустя несколько дней после поединка известный украинский тренер Вячеслав Грозный в эксклюзивном интервью для Sport.ua проанализировал матч:

«Я попробую проанализировать с холодной головой, хотя отойти от такого противостояния очень сложно, поскольку я поклонник философии «Барселоны». Я смотрю все матчи этой команды еще со времен Хосепа Гвардиолы.

С приходом на пост главного тренера Ханса-Дитера Флика каталонцы продолжают развиваться. В команде много молодых футболистов, и по сравнению с «Интером», они только набираются опыта. При этом я не помню, чтобы команда в полуфинале Лиги чемпионов забила шесть мячей и не прошла в финал. В обоих матчах владение мячом испанской команды было 72%, вдвое большее количество ударов в створ ворот

Причины поражения «Барселоны» банальны: низкая реализация и простые ошибки в обороне, и снова это во многом из-за нехватки опыта молодых футболистов. Впрочем, не стоит забывать и об игроках итальянской команды. Классным в двух матчах был Дензел Дюмфрис, не говоря уже о Яне Зомммере, который стал, наверное, героем противостояния.

На мой взгляд, испанцы должны были победить, исходя из всех соображений, но футбол часто бывает непредсказуемым. «Барселона» эмоционально была лучше, а «Интер» более организованным и надежным. Они знали, чего хотят. Благодаря классной средней линии, где действуют такие исполнители, как Николо Барела, Хакан Чалханоглу и Генрих Мхитарян, итальянцы сумели навязать свой футбол.

А вот «Барсе», на мой взгляд, явно не хватило Роберта Левандовски. Уверен, что он бы где-то проткнул мяч в ворота. Ферран Торрес во втором матче провалил игру. Кстати, до забитого мяча я и Рафинью не видел. Да и травмы подкосили испанцев, у которых, кроме польского нападающего, в лазарете были Алехандро Бальде и Жюль Кюнде.

Итальянцы понимали, что у соперника на флангах обороны играют не основные футболисты, поэтому туда и давили, что дало результат. Но если бы Араухо в третьем пропущенном мяче занял правильную позицию, то дополнительного времени не было бы. Хотя нельзя сказать, что и «Интер» не заслуживал победы».