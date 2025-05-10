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Премьер-лига
Рух Львов
10.05.2025 18:00 – 19 1 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 17:55 | Обновлено 10 мая 2025, 18:16
362
1

Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги начнется в 18:00 по Киеву

10 мая 2025, 17:55 | Обновлено 10 мая 2025, 18:16
362
1
Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В субботу, 10 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рух – Верес
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Трансляция матча В эфире

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События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Рух Львов.
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Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Tea with milk
Вообще тут нечего смотреть. Товарняк.)
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