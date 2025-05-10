«Как мы планируем в Европе играть?» Болельщики – о матче Полесье – Динамо

В пятницу, 9 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ «Полесье» – «Динамо». Ни одной из команд так и не удалось забить.

На поле шла позиционная борьба, и опасных моментов было не много. За весь матч игроки «Динамо» ни разу не попали в створ ворот соперника.

У «Полесья» ударов в створ было три. Но с ними справился голкипер «Динамо». В итоге ничья 0:0, которую вполне можно назвать закономерной.

Такой результат, и особенно отсутствие у игроков желания бороться до конца, разочаровали болельщиков.

A S: 0 идей было на поле, к сожалению.

Roman Lisoviy: Такое ощущение, что просто 11 рандомных футболистов сегодня собрали. Сыгранность НОЛЬ.

Sergiy: За 90 мин ни одного удара в створ ворот. Это однозначно игра аутсайдера, а не лидера – 100%.

Серёжа: Просто в стену было бы интереснее смотреть, чем вот это дно))

Назар Маріяш: Динамо уже вероятно думает что они чемпионы, но нифига они еще не чемпионы. Как можно так играть, я не понимаю.

Ярослав Мудрик: Сегодня на поле вместо ДК было унылое г#### и это будущие чемпионы? Как мы планируем в Европе играть?

Kasyan: Это какой-то балет, а не футбол. Одна команда сражается за 1 место, а другая за еврокубки. Но у них ноги друг другу отрывать в таких матчах.

Сергій Дяченко: А куда двигаемся? Ах да, в ЛЧ, там порвём всех.

Vitaliy: Честно говорю, Динамо играло ужасно, пол команды бесперспективны.

Gleb Melnik: Где там свободные агенты которых берем для группы ЛЧ?