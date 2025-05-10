«Как мы планируем в Европе играть?» Болельщики – о матче Полесье – Динамо
Команды не порадовали болельщиков голами
В пятницу, 9 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ «Полесье» – «Динамо». Ни одной из команд так и не удалось забить.
На поле шла позиционная борьба, и опасных моментов было не много. За весь матч игроки «Динамо» ни разу не попали в створ ворот соперника.
У «Полесья» ударов в створ было три. Но с ними справился голкипер «Динамо». В итоге ничья 0:0, которую вполне можно назвать закономерной.
Такой результат, и особенно отсутствие у игроков желания бороться до конца, разочаровали болельщиков.
A S: 0 идей было на поле, к сожалению.
Roman Lisoviy: Такое ощущение, что просто 11 рандомных футболистов сегодня собрали. Сыгранность НОЛЬ.
Sergiy: За 90 мин ни одного удара в створ ворот. Это однозначно игра аутсайдера, а не лидера – 100%.
Серёжа: Просто в стену было бы интереснее смотреть, чем вот это дно))
Назар Маріяш: Динамо уже вероятно думает что они чемпионы, но нифига они еще не чемпионы. Как можно так играть, я не понимаю.
Ярослав Мудрик: Сегодня на поле вместо ДК было унылое г#### и это будущие чемпионы? Как мы планируем в Европе играть?
Kasyan: Это какой-то балет, а не футбол. Одна команда сражается за 1 место, а другая за еврокубки. Но у них ноги друг другу отрывать в таких матчах.
Сергій Дяченко: А куда двигаемся? Ах да, в ЛЧ, там порвём всех.
Vitaliy: Честно говорю, Динамо играло ужасно, пол команды бесперспективны.
Gleb Melnik: Где там свободные агенты которых берем для группы ЛЧ?
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