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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 12:43 | Обновлено 10 мая 2025, 12:44
668
7

«Как мы планируем в Европе играть?» Болельщики – о матче Полесье – Динамо

Команды не порадовали болельщиков голами

10 мая 2025, 12:43 | Обновлено 10 мая 2025, 12:44
668
7
«Как мы планируем в Европе играть?» Болельщики – о матче Полесье – Динамо
ФК Динамо Киев

В пятницу, 9 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ «Полесье» – «Динамо». Ни одной из команд так и не удалось забить.

На поле шла позиционная борьба, и опасных моментов было не много. За весь матч игроки «Динамо» ни разу не попали в створ ворот соперника.

У «Полесья» ударов в створ было три. Но с ними справился голкипер «Динамо». В итоге ничья 0:0, которую вполне можно назвать закономерной.

Такой результат, и особенно отсутствие у игроков желания бороться до конца, разочаровали болельщиков.

A S: 0 идей было на поле, к сожалению.

Roman Lisoviy: Такое ощущение, что просто 11 рандомных футболистов сегодня собрали. Сыгранность НОЛЬ.

Sergiy: За 90 мин ни одного удара в створ ворот. Это однозначно игра аутсайдера, а не лидера – 100%.

Серёжа: Просто в стену было бы интереснее смотреть, чем вот это дно))

Назар Маріяш: Динамо уже вероятно думает что они чемпионы, но нифига они еще не чемпионы. Как можно так играть, я не понимаю.

Ярослав Мудрик: Сегодня на поле вместо ДК было унылое г#### и это будущие чемпионы? Как мы планируем в Европе играть?

Kasyan: Это какой-то балет, а не футбол. Одна команда сражается за 1 место, а другая за еврокубки. Но у них ноги друг другу отрывать в таких матчах.

Сергій Дяченко: А куда двигаемся? Ах да, в ЛЧ, там порвём всех.

Vitaliy: Честно говорю, Динамо играло ужасно, пол команды бесперспективны.

Gleb Melnik: Где там свободные агенты которых берем для группы ЛЧ?

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Сергей Турчак Источник: Telegram
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Комментарии 7
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Spaceman
Про що диспут? Вже фінішна пряма, ніхто не хоче ризикувати, обидві команди задоволені своїм місцем..
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+1
Singularis
Тут же не навылет))) А в самой любой Лиге ничья это деньги. Так что удачно прорепетировали.
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0
AK.228
Сейчас Шпрот сбросит видео и игра динамо наладится 
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0
saltim
Как как? Как в прошлом сезоне.Дорога знакомая, накатанная
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0
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Перший Серед Рівних
Сподіваюсь Динамо не вийде в ЛЧ, інакше це буде найбільша ганьба в історії українського спорту.
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-2
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