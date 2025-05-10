Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться

Киевское «Динамо» приняло решение относительно игроков, которые находятся в арендах в других клубах.

По информации источника, уже сейчас руководство клуба пытается решить судьбу арендованных игроков «Динамо», которых главный тренер предпочитает видеть на летних тренировочных сборах. Абсолютно точное понимание есть по трем украинцам – летний шанс будет предоставлен Александру Яцику («Заря»), Антону Царенко («Лехия») и Навину Малышу («Ворскла»). Рассчитывают также и на Александра Сироту («Маккаби»), но сам игрок не имеет желания возвращаться в киевский клуб и хочет остаться в Израиле.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» получил травму накануне финала Кубка Украины с «Шахтером».