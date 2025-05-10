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  4. Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 20:20 |
2470
14

Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться

Александр Сирота желает остаться в «Маккаби Тель-Авив»

10 мая 2025, 20:20 |
2470
14
Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
ФК Динамо. Олександр Сирота

Киевское «Динамо» приняло решение относительно игроков, которые находятся в арендах в других клубах.

По информации источника, уже сейчас руководство клуба пытается решить судьбу арендованных игроков «Динамо», которых главный тренер предпочитает видеть на летних тренировочных сборах. Абсолютно точное понимание есть по трем украинцам – летний шанс будет предоставлен Александру Яцику («Заря»), Антону Царенко («Лехия») и Навину Малышу («Ворскла»). Рассчитывают также и на Александра Сироту («Маккаби»), но сам игрок не имеет желания возвращаться в киевский клуб и хочет остаться в Израиле.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» получил травму накануне финала Кубка Украины с «Шахтером».

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Маккаби Тель-Авив Антон Царенко Навин Малыш Александр Сирота Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Комментарии 14
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avk2307
Нравятся мне эти слухи из телеграма и от бурбаса.
шо попало без источника
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+3
Remark
Мені вчора бабка біля під'їзду сказала, що Гвардіола підписав контракт з Шахтарем. То ж можете цю новину викласти на сайті. 
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+2
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Boodya
А де, я прошу вибачення, джерело? Чи це називається "редактор на смітнику урвав сенсацію"?
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AK.228
Адекватный парень 
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-5
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