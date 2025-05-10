КДК УАФ принял решение по матчу Верес – Оболонь. Выписали штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял несколько важных решений по матчу 27 тура УПЛ между «Вересом» и «Оболонью» (2:0).

По официальной информации, за ненадлежащее поведение болельщиков ровенский клуб оштрафован на 75 000 гривен.

Кроме того, к «Вересу» применена санкция в виде проведения матча без болельщиков условно с испытательным сроком 1 год – за повторное осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча.

Также Верес оштрафован на 25 000 гривен за бросание болельщиками в игровую зону посторонних предметов. Еще 5 000 гривен Верес заплатит за выход за пределы технической зоны официальных лиц команды клуба во время матча.

Голкипер «Верес» Богдан Когут дисквалифицирован на 3 матча за использование обидных, непристойных слов. Он получил красную карточку за пределами поля.