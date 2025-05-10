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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 11:32 |
221
0

КДК УАФ принял решение по матчу Верес – Оболонь. Выписали штраф

«Верес» будет вынужден заплатить штраф

10 мая 2025, 11:32 |
221
0
КДК УАФ принял решение по матчу Верес – Оболонь. Выписали штраф
НК Верес.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял несколько важных решений по матчу 27 тура УПЛ между «Вересом» и «Оболонью» (2:0).

По официальной информации, за ненадлежащее поведение болельщиков ровенский клуб оштрафован на 75 000 гривен.

Кроме того, к «Вересу» применена санкция в виде проведения матча без болельщиков условно с испытательным сроком 1 год – за повторное осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча.

Также Верес оштрафован на 25 000 гривен за бросание болельщиками в игровую зону посторонних предметов. Еще 5 000 гривен Верес заплатит за выход за пределы технической зоны официальных лиц команды клуба во время матча.

Голкипер «Верес» Богдан Когут дисквалифицирован на 3 матча за использование обидных, непристойных слов. Он получил красную карточку за пределами поля.

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Верес Ровно Оболонь Киев КДК УАФ штрафы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес - Оболонь
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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