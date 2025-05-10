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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 11:13 |
652
2

Черноморец прибыл в Полтаву без шести футболистов

Кадровые проблемы не дают покоя тренерскому штабу «моряков»

10 мая 2025, 11:13 |
652
2
Черноморец прибыл в Полтаву без шести футболистов
ФК Черноморец Одесса

В Полтаву, где сегодня, 10 мая, состоится матч 28-го тура УПЛ с «Ворсклой», одесский «Черноморец» прибыл без группы футболистов. По разным причинам принять участие в этом поединке не смогут шесть игроков.

Как стало известно Sport.ua, остался в Одессе бразильский легионер Кайо Гомес, на больничном до сих пор находятся Даниил Удод, Денис Безбородько, Артем Присяжнюк и бразилец Жоао Нето (двое последних, как известно, длительное время восстанавливаются после операций).

Не сыграет в полтавском поединке с «Ворсклой» и словенец Йон Шпорн, у которого больше месяца назад, в матче с ЛНЗ, произошел отрыв боковой связки коленного сустава. Еще один игрок, полузащитник Богдан Белошевский не сможет помочь «Черноморцу» в игре с «Ворсклой» из-за перебора желтых карточек.

В настоящее время одесская команда находится на последнем, шестнадцатом месте. В ее активе – 18 очков. «Ворскла» идет 13-й, набрав 25 зачетных баллов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла - Черноморец Ворскла Полтава Черноморец Одесса Александр Кучер Кайо Гомес Даниил Удод Денис Безбородько Артем Присяжнюк Жоао Нето Йон Шпорн Богдан Билошевский травма инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Galushka_na_maximalkah
А у Ворсклы, наоборот, подтянутся после травм и дисквалификаций трое ключевых исполнителей - Кулач, Павлюк и Салабай. Плюс Пасич выздоровел и уже сыграл 10 мин в прошлом туре  
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alex belogubko
зачем вы поехали  3--0 хороший для вас счёт и бабки целы---избавились уже от Бабича и его хлама
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