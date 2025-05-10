Нападающий Ворсклы вернется в игру в матче с Черноморцем
Опытный Владислав Кулач получит шанс прервать безголевую серию
10 мая состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».
Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб хозяев сможет задействовать практически всех ключевых исполнителей. В том числе, получит шанс прервать свою безголевую серию опытный нападающий Владислав Кулач.
После возвращения в «Ворсклу» в этом году он еще не забивал. В поединке 21-го тура с «Рухом» Кулач был травмирован, потом много пропустил, но перед предварительным матчем с «Колосом» уже тренировался в общей группе, однако в Ковалевку с командой не поехал. Сейчас у Владислава все хорошо, он в строю.
Также после дисквалификации вернулся в строй стопер Евгений Павлюк. На данный момент футболисты «Ворсклы набрали 25 очков и занимают 13-е место в чемпионате.
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