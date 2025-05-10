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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 10:19 |
92
0

Нападающий Ворсклы вернется в игру в матче с Черноморцем

Опытный Владислав Кулач получит шанс прервать безголевую серию

10 мая 2025, 10:19 |
92
0
Нападающий Ворсклы вернется в игру в матче с Черноморцем
ФК Ворскла Полтава. Владислав Кулач

10 мая состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб хозяев сможет задействовать практически всех ключевых исполнителей. В том числе, получит шанс прервать свою безголевую серию опытный нападающий Владислав Кулач.

После возвращения в «Ворсклу» в этом году он еще не забивал. В поединке 21-го тура с «Рухом» Кулач был травмирован, потом много пропустил, но перед предварительным матчем с «Колосом» уже тренировался в общей группе, однако в Ковалевку с командой не поехал. Сейчас у Владислава все хорошо, он в строю.

Также после дисквалификации вернулся в строй стопер Евгений Павлюк. На данный момент футболисты «Ворсклы набрали 25 очков и занимают 13-е место в чемпионате.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Черноморец Одесса Ворскла - Черноморец Владислав Кулач инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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