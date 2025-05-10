«Какая убогая игра». Реакция болельщиков на матч Заря – Шахтер
Команды так и не смогли открыть счет
В пятницу, 9 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер». Поединок завершился вничью 0:0.
На 17-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве. Защитник «горняков» Алаа Грам заработал две желтые карточки и покинул поле.
Игра не изобиловала опасными моментами. «Заря» численное преимущество так и не использовала, и матч закончился вничью 0:0.
Болельщики раскритиковали команду. Особенно досталось главному тренеру «Шахтера» Марино Пушичу.
J-E-R-R-Y: У него команда середняку чемпионата забить не может, играет вдесятером, он выпускает Шведа. Руководство ШД, одумайтесь! На финал кубка Украины лучше поставить Дарио главным тренером, чем это некомпетентное недоразумение.
Timofey Antonov: Можно на финал кубка день самоуправления? Ну хуже уже не будет.
Мор: Вы бездари! И ваше отношение к клубу это ДНО.
Александр Кухар: Какая убогая игра.
Andrii Redko: Но Пушича мы будем держать до последнего... Осталось еще Кубок проиграть.
TraoreSAH (Husk): Туран давай скорей к нам.
𝕎𝕀ℤ𝔸ℝ𝔻: Настолько слабый Шахтер ещё ни разу не видел за все 12 лет пока я болею за них...
Дмитрий Шпилевой: Может уже хоть сегодня, найдёт в себе силы тренер взять на себя ответственность за результат (ы) и принять решение...?!
Юрий: Очень грустно как можно играть я не понимаю сколько будем терпеть Пушича игры нет. Если еще и Кубок проигрываем, это будет провал. Очень надеюсь на то, что хоть кубок заберем.
Dmitrii Panov: Это уже самый сильный Шахтер в истории или еще нет?
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