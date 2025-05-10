«Какая убогая игра». Реакция болельщиков на матч Заря – Шахтер

В пятницу, 9 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер». Поединок завершился вничью 0:0.

На 17-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве. Защитник «горняков» Алаа Грам заработал две желтые карточки и покинул поле.

Игра не изобиловала опасными моментами. «Заря» численное преимущество так и не использовала, и матч закончился вничью 0:0.

Болельщики раскритиковали команду. Особенно досталось главному тренеру «Шахтера» Марино Пушичу.

J-E-R-R-Y: У него команда середняку чемпионата забить не может, играет вдесятером, он выпускает Шведа. Руководство ШД, одумайтесь! На финал кубка Украины лучше поставить Дарио главным тренером, чем это некомпетентное недоразумение.

Timofey Antonov: Можно на финал кубка день самоуправления? Ну хуже уже не будет.

Мор: Вы бездари! И ваше отношение к клубу это ДНО.

Александр Кухар: Какая убогая игра.

Andrii Redko: Но Пушича мы будем держать до последнего... Осталось еще Кубок проиграть.

TraoreSAH (Husk): Туран давай скорей к нам.

𝕎𝕀ℤ𝔸ℝ𝔻: Настолько слабый Шахтер ещё ни разу не видел за все 12 лет пока я болею за них...

Дмитрий Шпилевой: Может уже хоть сегодня, найдёт в себе силы тренер взять на себя ответственность за результат (ы) и принять решение...?!

Юрий: Очень грустно как можно играть я не понимаю сколько будем терпеть Пушича игры нет. Если еще и Кубок проигрываем, это будет провал. Очень надеюсь на то, что хоть кубок заберем.

Dmitrii Panov: Это уже самый сильный Шахтер в истории или еще нет?