Реал предоставил Атлетико ответ относительно трансфера Лунина
Мадридцы против трансфера украинца
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.
По информации испанских СМИ, этим готов воспользоваться принципиальный соперник «галактикос» мадридский «Атлетико», который уже подготовил предложение за голкипера в размере 25 миллионов. Однако президент «королевского клуба» Флорентино Перес – непреклонен, он отказался продавать украинца принципиальному сопернику и рассматривает продажу только в клуб из другого чемпионата.
В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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