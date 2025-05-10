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  4. Реал предоставил Атлетико ответ относительно трансфера Лунина
Испания
10 мая 2025, 23:31 |
1143
3

Реал предоставил Атлетико ответ относительно трансфера Лунина

Мадридцы против трансфера украинца

10 мая 2025, 23:31 |
1143
3
Реал предоставил Атлетико ответ относительно трансфера Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации испанских СМИ, этим готов воспользоваться принципиальный соперник «галактикос» мадридский «Атлетико», который уже подготовил предложение за голкипера в размере 25 миллионов. Однако президент «королевского клуба» Флорентино Перес – непреклонен, он отказался продавать украинца принципиальному сопернику и рассматривает продажу только в клуб из другого чемпионата.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Флорентино Перес Атлетико Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник
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Winner21
Мильна бульбашка триває 
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0
Vanil10
старий тридварас(((
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0
MaximusOne
Тільки в Динамо 😂
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0
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