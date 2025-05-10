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  4. Ужасное поведение португальца. Аль-Наср готов выгнать Роналду из клуба
Саудовская Аравия
10 мая 2025, 11:31 |
1149
1

Ужасное поведение португальца. Аль-Наср готов выгнать Роналду из клуба

Форвард покинул стадион после поражения в чемпионате

10 мая 2025, 11:31 |
1149
1
Ужасное поведение португальца. Аль-Наср готов выгнать Роналду из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии и ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Саудовской Аравии после завершения текущего сезона.

Руководство клуба вело длительные переговоры с футболистом о продлении контракта, но ситуация резко изменилась за последние несколько дней. «Аль-Наср» недоволен отсутствием титулов в нынешнем сезоне – накануне команда сенсационно вылетела из Лиги чемпионов Азии, хотя считалась одним из фаворитов турнира.

Кроме того, отношения между Роналду и боссами клуба испортились после матча чемпионата с «Аль-Иттихад», который состоялся 7 мая (2:3). Из-за этого поражения «Аль-Наср» вылетел из тройки сильнейших и теперь занимает четвертое место в турнирной таблице.

После финального свистка Криштиану был недоволен судейством, партнерами и не скрывал своего раздражения. Португалец быстро покинул стадион и даже не зашел в раздевалку – футболист уехал в том виде, как и играл на поле. Официальные лица клуба были разгневаны таким поведением форварда и готовы попрощаться с ним из-за ужасного поведения и отсутствия трофеев. Переговоры о продлении соглашения были срочно приостановлены.

Контракт Роналду истекает в июне 2025 года. В нынешнем сезоне форвард провел 39 матчей во всех турнирах, где забил 33 гола и отдал четыре результативных передачи.

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Николай Титюк Источник: Marca
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Це все емоції. Охолонуть і домовляться. Нікуди Роналду не піде
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