Ужасное поведение португальца. Аль-Наср готов выгнать Роналду из клуба

Форвард сборной Португалии и ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Саудовской Аравии после завершения текущего сезона.

Руководство клуба вело длительные переговоры с футболистом о продлении контракта, но ситуация резко изменилась за последние несколько дней. «Аль-Наср» недоволен отсутствием титулов в нынешнем сезоне – накануне команда сенсационно вылетела из Лиги чемпионов Азии, хотя считалась одним из фаворитов турнира.

Кроме того, отношения между Роналду и боссами клуба испортились после матча чемпионата с «Аль-Иттихад», который состоялся 7 мая (2:3). Из-за этого поражения «Аль-Наср» вылетел из тройки сильнейших и теперь занимает четвертое место в турнирной таблице.

После финального свистка Криштиану был недоволен судейством, партнерами и не скрывал своего раздражения. Португалец быстро покинул стадион и даже не зашел в раздевалку – футболист уехал в том виде, как и играл на поле. Официальные лица клуба были разгневаны таким поведением форварда и готовы попрощаться с ним из-за ужасного поведения и отсутствия трофеев. Переговоры о продлении соглашения были срочно приостановлены.

Контракт Роналду истекает в июне 2025 года. В нынешнем сезоне форвард провел 39 матчей во всех турнирах, где забил 33 гола и отдал четыре результативных передачи.