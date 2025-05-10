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  4. Что решит украинец? Судьба будущего вратаря Реала зависит от Лунина
Испания
10 мая 2025, 11:04 |
684
1

Что решит украинец? Судьба будущего вратаря Реала зависит от Лунина

В Мадриде готовы подписать Хоана Гарсию, если украинец уйдет из Ла Лиги

10 мая 2025, 11:04 |
684
1
Что решит украинец? Судьба будущего вратаря Реала зависит от Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» не может определиться с голкипером, который будет резервистом бельгийца Тибо Куртуа в следующем сезоне.

Руководство «сливочных» надеялось, что Андрей Лунин останется в клубе и согласиться на роль второго номера. Однако, украинский голкипер недоволен своим игровым временем и намерен покинуть Мадрид после завершения текущего сезона.

По этой причине «Реал» провел предварительные переговоры с «Эспаньолом» о переходе испанского вратаря Хоана Гарсии. Теперь все зависит от Лунина – если он сообщит руководтсту о своем желании остаться, то Мадрид прекратит работу над трансфером другого голкипера.

Если же украинец покинет Ла Лигу, «сливочные» активируют клаусулу Гарсии, которая составляет 30 млн евро. Мадридский клуб ждет от Лунина окончательного решения, так как «Реал» намерен начать работу над формированием состава на следующий сезон.

Кампанию 2025/26 футболисты мадридской команды проведут под руководством нового наставника – испанского специалиста Хаби Алонсо. Нынешний главный тренер Карло Анчелотти покинет Испанию после завершения текущего сезона.

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Реал Мадрид Эспаньол Тибо Куртуа Андрей Лунин Хоан Гарсия трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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FootFoodBol
Надо уходить, если хочет играть. То что в проигранном матче с Валенсией играл третий вратарь, говорит о приоритете испанцев.
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