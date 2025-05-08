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Испания
08 мая 2025, 10:33 |
793
0

У Реала возникли проблемы с трансфером голкипера, который заменит Лунина

В борьбу за Хоана Гарсию вступил мадридский «Атлетико»

08 мая 2025, 10:33 |
793
0
У Реала возникли проблемы с трансфером голкипера, который заменит Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоан Гарсия

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин намерен покинуть испанский чемпионат после завершения текущего сезона из-за недостатка игрового времени.

По этой причине руководство «сливочных» быстро определилось с новым голкипером, который заменит украинца в Мадриде. Это Хоан Гарсия, который выступает в составе «Эспаньола». Клубы провели первые переговоры, в ходе которых «Реал» сообщил о своей заинтересованности в этом трансфере.

Однако, в последние дни в борьбу вступил мадридский «Атлетико», который видит Гарсию своим первым номером в долгосрочной перспективе. 24-летний испанец намерен доиграть текущий сезон, а тогда определится с клубом, где продолжит карьеру.

В контракте Гарсии прописана клаусула, которая составляет 30 млн евро. Если «Эспаньол» вылетит из элитного дивизиона, она уменьшится на 5 млн евро. Если голкипер получит вызов в сборную Испании, клаусула увеличится на аналогичную сумму и составит 35 млн евро.

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Эспаньол Хоан Гарсия Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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