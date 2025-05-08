У Реала возникли проблемы с трансфером голкипера, который заменит Лунина

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин намерен покинуть испанский чемпионат после завершения текущего сезона из-за недостатка игрового времени.

По этой причине руководство «сливочных» быстро определилось с новым голкипером, который заменит украинца в Мадриде. Это Хоан Гарсия, который выступает в составе «Эспаньола». Клубы провели первые переговоры, в ходе которых «Реал» сообщил о своей заинтересованности в этом трансфере.

Однако, в последние дни в борьбу вступил мадридский «Атлетико», который видит Гарсию своим первым номером в долгосрочной перспективе. 24-летний испанец намерен доиграть текущий сезон, а тогда определится с клубом, где продолжит карьеру.

В контракте Гарсии прописана клаусула, которая составляет 30 млн евро. Если «Эспаньол» вылетит из элитного дивизиона, она уменьшится на 5 млн евро. Если голкипер получит вызов в сборную Испании, клаусула увеличится на аналогичную сумму и составит 35 млн евро.