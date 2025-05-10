Шовковский раскритиковал собственных футболистов после ничьей в Житомире
Наставник «Динамо» не понял, что делали игроки в первом тайме
9 мая состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины, в котором встретились житомирское «Полесье» и киевское «Динамо».
Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 0:0. После финального свистка главный тренер «Динамо» Александр Шовковский раскритиковал действия своих подопечных в этом противостоянии:
– Как оцениваете ничейный результат?
– Я не доволен действиями игроков, особенно в плане принятия решений. Потому что было очень много брака. Действия футболистов были непохожи на то, о чем мы договаривались, что они должны делать. Поэтому мы недовольны этим результатом.
– С чем связываете это?
– Ни с чем я не связываю, будем разбираться. Однако я не понимаю, в чем причина тех решений, которые они принимали на футбольном поле, особенно в первом тайме.
– Возможно, кого-то персонально имеете в виду?
– Нет, персонально не буду говорить, – сказал Шовковский.
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