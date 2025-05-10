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  4. Шовковский раскритиковал собственных футболистов после ничьей в Житомире
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 10:47 |
635
2

Шовковский раскритиковал собственных футболистов после ничьей в Житомире

Наставник «Динамо» не понял, что делали игроки в первом тайме

10 мая 2025, 10:47 |
635
2
Шовковский раскритиковал собственных футболистов после ничьей в Житомире
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

9 мая состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины, в котором встретились житомирское «Полесье» и киевское «Динамо».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 0:0. После финального свистка главный тренер «Динамо» Александр Шовковский раскритиковал действия своих подопечных в этом противостоянии:

– Как оцениваете ничейный результат?

– Я не доволен действиями игроков, особенно в плане принятия решений. Потому что было очень много брака. Действия футболистов были непохожи на то, о чем мы договаривались, что они должны делать. Поэтому мы недовольны этим результатом.

– С чем связываете это?

– Ни с чем я не связываю, будем разбираться. Однако я не понимаю, в чем причина тех решений, которые они принимали на футбольном поле, особенно в первом тайме.

– Возможно, кого-то персонально имеете в виду?

– Нет, персонально не буду говорить, – сказал Шовковский.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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Gargantua81
Ярмоленко и Буяльский трусцой весь матч. Кабаев как будто с бодуна, все не в попад.
Ярмоленко еще зачем то начал пихать Ванату, который старался как мог.
Один Коля Михайленко играл на уровне.
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0
Oleksandr
Назвав їх зборищем ОПЗЖ у роздягальні 😳
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-2
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