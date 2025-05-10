Италия10 мая 2025, 10:16 |
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Форвард Болоньи повторил достижения Альберто Джилардино 12-летней давности
Очередным голом в сезоне отличился Риккардо Орсолини
10 мая 2025, 10:16 |
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В матче 36-го тура Серии А Милан на своем поле выиграл Болонью со счетом 3:1.
В составе гостей голом отличился Риккардо Орсолини.
28-летний итальянский нападающий забил свой 13-й гол за Болонью в сезоне Серии А 2024/25.
Последним игроком Болонье, забивавшим 13 голов в одном сезоне Серии А, был Альберто Джилардино в сезоне 2012/13.
- 13 – Альберто Джилардино, 2012/13
- 13 – Риккардо Орсолини, 2024/25
50' Rientra sul mancino e gol! 13 in campionato per Orsolini 🔥🔥#MilanBologna 0-1 pic.twitter.com/HVsHuY5mNW— Lega Serie A (@SerieA) May 9, 2025
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