Форвард Болоньи повторил достижения Альберто Джилардино 12-летней давности

В матче 36-го тура Серии А Милан на своем поле выиграл Болонью со счетом 3:1.

В составе гостей голом отличился Риккардо Орсолини.

28-летний итальянский нападающий забил свой 13-й гол за Болонью в сезоне Серии А 2024/25.

Последним игроком Болонье, забивавшим 13 голов в одном сезоне Серии А, был Альберто Джилардино в сезоне 2012/13.

13 – Альберто Джилардино, 2012/13

13 – Риккардо Орсолини, 2024/25