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  4. Форвард Болоньи повторил достижения Альберто Джилардино 12-летней давности
Италия
10 мая 2025, 10:16 |
148
0

Форвард Болоньи повторил достижения Альберто Джилардино 12-летней давности

Очередным голом в сезоне отличился Риккардо Орсолини

10 мая 2025, 10:16 |
148
0
Форвард Болоньи повторил достижения Альберто Джилардино 12-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Орсолини

В матче 36-го тура Серии А Милан на своем поле выиграл Болонью со счетом 3:1.

В составе гостей голом отличился Риккардо Орсолини.

28-летний итальянский нападающий забил свой 13-й гол за Болонью в сезоне Серии А 2024/25.

Последним игроком Болонье, забивавшим 13 голов в одном сезоне Серии А, был Альберто Джилардино в сезоне 2012/13.

  • 13 – Альберто Джилардино, 2012/13
  • 13 – Риккардо Орсолини, 2024/25
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Риккардо Орсолини Болонья Серия A Альберто Джилардино чемпионат Италии по футболу Милан
Олег Вахоцкий Источник: Серия A
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