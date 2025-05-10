Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райо Вальекано переиграл Лас-Пальмас и вошел в зону еврокубков Ла Лиги
Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
09.05.2025 22:00 – FT 0 : 1
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 мая 2025, 02:23 | Обновлено 10 мая 2025, 02:34
16
0

Райо Вальекано переиграл Лас-Пальмас и вошел в зону еврокубков Ла Лиги

Единственный гол в матче на 66-й минуте забил Альваро Гарсия

10 мая 2025, 02:23 | Обновлено 10 мая 2025, 02:34
16
0
Райо Вальекано переиграл Лас-Пальмас и вошел в зону еврокубков Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Гарсия

В матче 35-го тура Ла Лиги Райо Вальекано одержал на выезде минимальную победу над Лас-Пальмасом со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 66-й минуте забил Альваро Гарсия.

Эта победа позволила «Райо Вальекано» (7-е место) войти в зону попадания в еврокубки.

Лас-Пальмас остается в зоне вылета за три тура до завершения чемпионата.

Ла Лига. 35-й тур, 9 мая 2025

Лас-Пальмас – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Альваро Гарсия, 66

Видео голов и обзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
По теме:
Сандерленд обыграл команду Лэмпарда на старте плей-офф за выход в АПЛ
ФОТО. Игрок Барселоны ведет шумный образ жизни. Соседи жалуются
Милан – Болонья – 3:1. Золотарчук из Украины оформил дубль. Видео голов
Лас-Пальмас Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Альваро Гарсия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 09 мая 2025, 12:50 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Саутгемптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 10 мая 2025, 01:01 0
Саутгемптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Саутгемптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 10 мая в 17:00 по Киеву

Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Бокс | 09.05.2025, 08:13
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
Бокс | 09.05.2025, 09:22
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
ПУШИЧ: «Шахтер доминировал в меньшинстве против серьезного соперника»
Футбол | 09.05.2025, 20:59
ПУШИЧ: «Шахтер доминировал в меньшинстве против серьезного соперника»
ПУШИЧ: «Шахтер доминировал в меньшинстве против серьезного соперника»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
09.05.2025, 02:52
Бокс
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
08.05.2025, 15:03 3
Футбол
Александр УСИК: «Я взял свое оружие и пошел в военный пункт»
Александр УСИК: «Я взял свое оружие и пошел в военный пункт»
08.05.2025, 00:12 14
Бокс
Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков
Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков
08.05.2025, 11:55 1
Футбол
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
09.05.2025, 03:11 1
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
08.05.2025, 00:25
Футбол
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
08.05.2025, 10:08
Футбол
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
08.05.2025, 20:14 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем