09.05.2025 22:00 – FT 0 : 1
Испания10 мая 2025, 02:23 | Обновлено 10 мая 2025, 02:34
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Райо Вальекано переиграл Лас-Пальмас и вошел в зону еврокубков Ла Лиги
Единственный гол в матче на 66-й минуте забил Альваро Гарсия
10 мая 2025, 02:23 | Обновлено 10 мая 2025, 02:34
16
0
В матче 35-го тура Ла Лиги Райо Вальекано одержал на выезде минимальную победу над Лас-Пальмасом со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 66-й минуте забил Альваро Гарсия.
Эта победа позволила «Райо Вальекано» (7-е место) войти в зону попадания в еврокубки.
Лас-Пальмас остается в зоне вылета за три тура до завершения чемпионата.
Ла Лига. 35-й тур, 9 мая 2025
Лас-Пальмас – Райо Вальекано – 0:1
Гол: Альваро Гарсия, 66
Видео голов и обзор матча
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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