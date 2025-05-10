Райо Вальекано переиграл Лас-Пальмас и вошел в зону еврокубков Ла Лиги

В матче 35-го тура Ла Лиги Райо Вальекано одержал на выезде минимальную победу над Лас-Пальмасом со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 66-й минуте забил Альваро Гарсия.

Эта победа позволила «Райо Вальекано» (7-е место) войти в зону попадания в еврокубки.

Лас-Пальмас остается в зоне вылета за три тура до завершения чемпионата.

Ла Лига. 35-й тур, 9 мая 2025

Лас-Пальмас – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Альваро Гарсия, 66

Видео голов и обзор матча