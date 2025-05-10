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Чемпионат Бельгии
Шарлеруа
09.05.2025 21:45 – FT 4 : 3
Вестерло
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Бельгия
10 мая 2025, 01:23 | Обновлено 10 мая 2025, 01:43
49
0

Команда Сидорчука драматично проиграла в Бельгии, ведя в счете 3:1

Украинский хавбек Вестерло весь матч с Шерлеруа оставался в запасе

10 мая 2025, 01:23 | Обновлено 10 мая 2025, 01:43
49
0
Команда Сидорчука драматично проиграла в Бельгии, ведя в счете 3:1
ФК Шарлеруа

В матче 8-го тура плей-офф чемпионата Бельгии «Шарлеруа» одержал драматичную победу над «Вестерло» со счетом 4:3, уступая по ходу игры два мяча (1:3).

Хозяева открыли счет на 10-й минуте благодаря голу Николы Стулича. Однако «Вестерло» быстро ответил двумя мячами Исы Сакамото на 29-й и 39-й минутах, установив счет 1:2 к перерыву.

Во втором тайме Матия Фриган увеличил преимущество гостей до 1:3 на 55-й минуте. Но «Шарлеруа» не сдался. Стулич оформил дубль на 57-й минуте, а Деян Хейманс сравнял счет с пенальти на 71-й минуте (3:3). Победный гол на 84-й минуте для хозяев забил Шейк Кейта, установив окончательный счет – 4:3.

Украинский хавбек «Вестерло» Сергей Сидорчук весь матч провел в запасе.

«Шарлеруа» набрал 36 очков и увеличил отрыв от «Вестерло» (29) и других конкурентов в борьбе за 7-е место, которое дает право побороться за выход в Лигу конференций.

Чемпионат Бельгии. Плей-офф за выход в ЛК

8-й тур, 9 мая 2025

Шарлеруа – Вестерло – 4:3

Голы: Стулич 10, 57, Хейманс 71 (пен), Кейта 84 – Сакамото 29, 39, Фриган 55

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Шарлеруа Сергей Сидорчук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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