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Чемпионат Германии
Вердер
10.05.2025 16:30 - : -
РБ Лейпциг
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Германия
09 мая 2025, 23:09 |
25
0

Вердер – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 10 мая в 16:30 по Киеву

09 мая 2025, 23:09 |
25
0
Вердер – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК РБ Лейпциг

В субботу, 10 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и «РБ Лейпциг». Матч начнется в 16.30 по киевскому времени.

Вердер

После 32 игр бременская команда идет на 8 месте в чемпионате и имеет на счету 47 очков. У клуба все еще есть шансы «заскочить» в еврокубки, ведь за 2 тура до конца сезона расстояние от 6-й позиции составляет 3 очка. Однако в случае сегодняшнего проигрыша или ничьей коллектив потеряет любые шансы на международные турниры в следующем сезоне. В кубке Вердер пробился в четвертьфинал, где сенсационно вылетел от Арминии из 3 лиги.

РБ Лейпциг

На данный момент коллектив находится на 6-м месте в турнирной таблице, а отрыв в топ-4 составляет 2 очка. Команде нужно побеждать в следующих 2 поединках и надеяться на осечку «Боруссии Д» и «Фрайбурга», чтобы попасть в заветную Лигу чемпионов. В кубке Германии клуб вылетел в полуфинале от «Штутгарта», а ту же ЛЧ покинул после 1-го этапа.

Личные встречи

В последних 5 очных поединках наблюдается определенное преимущество «Лейпцига» – 2 победы «быков» и 3 ничьих. Игра первого круга чемпионата завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Интересные факты

  • Вердер пропустил 56 голов в этом сезоне Бундеслиги - худшая статистика только у Гоффенгайма и 3 последних коллективов.
  • В 16-х выездных играх чемпионата в этом сезоне «РБ Лейпциг» получил всего 20 очков – десятый показатель среди всех команд.
  • Только 3 команды завоевали больше очков, чем «Вердер» в 10 последних играх – «Бавария», «Байер» и «Боруссия Д».

Возможные стартовые составы

Вердер: Цеттерер – Пипер, Фридль, Штарк – Агу, Линен, Вайзер – Шмид, Стаге – Дукш, Берк

РБ Лейпциг: Гулачи – Бичиабу, Люкеба, Клостерман, Неделькович – Симонс, Зайвальд, Вермерен, Баку – Опенда, Шешко

Прогноз

Команды играют в открытый, атакующий футбол, так что в этом матче ожидается большое количество голов. Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.53.

Прогноз Sport.ua
Вердер
10 мая 2025 -
16:30
РБ Лейпциг
Тотал больше 2.5 1.53 Сделать ставку

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Вердер РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы на футбол прогнозы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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