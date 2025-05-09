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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 23:08 |
2515
5

Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера

Клуб возглавит Арда Туран

09 мая 2025, 23:08 |
2515
5
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич летом покинет пост наставника клуба, ему уже нашли замену.

По информации турецкого портала Hafıza Haber, «горняки» уже нашли нового главного тренера. «Шахтер» возглавит нынешний наставник «Эюпспора» Арда Туран. Отмечается, что украинский клуб уже достиг договоренности с Тураном.

Ранее сообщалось, что бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко посоветовал руководству «горняков» пригласить Арду Турана на должность главного тренера команды.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Арда Туран назначение тренера новый тренер Шахтера Эюпспор Марино Пушич
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 5
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Saar
З цих бразильців жоден тренер не зліпить команду.
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0
Oleksandr
Буде цікаво. У любому випадку Пушич своє відпрацював, на благо Олександрії та Дирнами 😅
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-1
apepa
Пушич приходит в кассу за зарплатой.
— Здравствуйте. Я пришёл за миллионом. Но мы к сожалению заняли только третье место. Мне в какое окошко?
— У нас 15-й этаж. Можете в любое. Кроме второго справа. Я там машину паркую.
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-2
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