Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич летом покинет пост наставника клуба, ему уже нашли замену.

По информации турецкого портала Hafıza Haber, «горняки» уже нашли нового главного тренера. «Шахтер» возглавит нынешний наставник «Эюпспора» Арда Туран. Отмечается, что украинский клуб уже достиг договоренности с Тураном.

Ранее сообщалось, что бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко посоветовал руководству «горняков» пригласить Арду Турана на должность главного тренера команды.