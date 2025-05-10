Аль-Ахли на высоте. Дубль бразильца: определен победитель Кубка ОАЭ
Команда Шабаб Аль-Ахли Дубай в финале обыграла клуб Аль-Шарджа
Вечером 9 мая на Mohammed Bin Zayed Stadium в Абу-Даби состоялся финальный матч Кубка ОАЭ.
Команда Шабаб Аль-Ахли Дубай в финале обыграла клуб Аль-Шарджа (2:1).
Аль-Шарджа открыла счет на 14-й минуте благодаря голу Маркуса Мелони.
Героем матча стал Юри Сезар, который оформил дубль (45+1 и 63 мин) и принес своей команде трофей.
Это 11-й титул Кубка Президента ОАЭ для клуба Шабаб Аль-Ахли Дубай, 10 трофеев имеет Аль-Шарджа, далее идут Аль-Айн (7), Аль-Наср и Аль-Шабаб (по 4).
Кубок ОАЭ 2024/25
1/2 финала. 2 апреля 2025
- 02.04. 19:30. Аль-Васл – Аль-Ахли Дубай – 0:1 (д.в.)
- 02.04. 16:45. Аль-Шарджа – Аль-Джазира – 3:1 (д.в.)
Финал. 9 мая 2025
- 09.04. 18:30. Аль-Шарджа – Аль-Ахли Дубай – 1:2
Голы: Мелони, 14 – Юри Сезар, 45+1, 63
Результаты решающих раундов
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