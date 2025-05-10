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10 мая 2025, 02:41 | Обновлено 10 мая 2025, 03:00
19
0

Аль-Ахли на высоте. Дубль бразильца: определен победитель Кубка ОАЭ

Команда Шабаб Аль-Ахли Дубай в финале обыграла клуб Аль-Шарджа

10 мая 2025, 02:41 | Обновлено 10 мая 2025, 03:00
19
0
Аль-Ахли на высоте. Дубль бразильца: определен победитель Кубка ОАЭ
Шабаб Аль-Ахли Дубай

Вечером 9 мая на Mohammed Bin Zayed Stadium в Абу-Даби состоялся финальный матч Кубка ОАЭ.

Команда Шабаб Аль-Ахли Дубай в финале обыграла клуб Аль-Шарджа (2:1).

Аль-Шарджа открыла счет на 14-й минуте благодаря голу Маркуса Мелони.

Героем матча стал Юри Сезар, который оформил дубль (45+1 и 63 мин) и принес своей команде трофей.

Это 11-й титул Кубка Президента ОАЭ для клуба Шабаб Аль-Ахли Дубай, 10 трофеев имеет Аль-Шарджа, далее идут Аль-Айн (7), Аль-Наср и Аль-Шабаб (по 4).

Кубок ОАЭ 2024/25

1/2 финала. 2 апреля 2025

  • 02.04. 19:30. Аль-Васл – Аль-Ахли Дубай – 0:1 (д.в.)
  • 02.04. 16:45. Аль-Шарджа – Аль-Джазира – 3:1 (д.в.)

Финал. 9 мая 2025

  • 09.04. 18:30. Аль-Шарджа – Аль-Ахли Дубай – 1:2

Голы: Мелони, 14 – Юри Сезар, 45+1, 63

Результаты решающих раундов

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Кубок ОАЭ по футболу Шабаб Аль-Ахли Дубай Аль-Шарджа Аль-Васл Аль-Джазира
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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