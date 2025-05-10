Звездный вингер сборной Испании отказал Барселоне. Почему это случилось?

22-летний звездный вингер «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс не планирует перебираться в «Барселону», хотя этот клуб заинтересован в подписании футболиста.

Видеть Уильямса в стане «блаугранас», по слухам, очень хотел молодой гений команды Ламин Ямаль, однако Нико выбрал для себя иной путь.

По данным источников, близких к окружению игрока, Уильямс не готов вечно ждать, пока «Барселона» решит свои проблемы с финансовым фэйр-плей. Его приоритет – как можно скорее определиться со своим будущим, а это подразумевает немедленные переговоры с клубами, которые могут действовать гибко и платежеспособно.

Нынешняя «Барселона» не может легко обеспечить выплату трансферной компенсации «Атлетику» в 60 миллионов евро, а также не готова удовлетворить финансовые запросы самого Уильямса по личному контракту.

Кроме того, Нико смущает необходимость конкуренции в «Барселоне» с Рафиньей. Вингер ищет для себя такой новый клуб, где бы он стал важной частью долгосрочного проекта и где ему смогут гарантировать преемственность и известность.

Ранее сообщалось, что Рафинья пригрозил руководству «Барселоны» уходом, если летом клуб подпишет Нико Уильямса.