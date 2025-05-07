Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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После вылета каталонцев из Лиги чемпионов их самый дорогой игрок Ламин Ямаль понял, что для борьбы за «ушастый» трофей команде нужно 2-3 подписания. Самым главным трансфером для победы в Лиге чемпионов 17-летний футболист считает подписание левого вингера Нико Уильямса из Атлетика, который, по мнению Ямаля, идеально дополнит линию нападения сине-гранатовых.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.