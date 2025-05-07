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Испания
07 мая 2025, 14:42 |
1506
2

Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов

Юный вингер хочет видеть в клубе Нико Уильямса

07 мая 2025, 14:42 |
1506
2
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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После вылета каталонцев из Лиги чемпионов их самый дорогой игрок Ламин Ямаль понял, что для борьбы за «ушастый» трофей команде нужно 2-3 подписания. Самым главным трансфером для победы в Лиге чемпионов 17-летний футболист считает подписание левого вингера Нико Уильямса из Атлетика, который, по мнению Ямаля, идеально дополнит линию нападения сине-гранатовых.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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Барселона трансферы Атлетик Бильбао трансферы Ла Лиги Нико Уильямс Лига чемпионов Ламин Ямаль
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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AndiM
Закінчить як  той, як його, фаті . 
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