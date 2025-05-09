«Украинец – монстр». Трубина сравнили с вратарем Спортинга перед дерби

Португальский вратарь английского «Эвертона» Жоау Виржиния поделился мнением о коллегах по амплуа – украинце Анатолии Трубине из «Бенфики» и своем соотечественнике Руи Силве из «Спортинга».

Так, 25-летний голкипер отметил, что Руй Силва является игроком национальной сборной, а это многое говорит об уровне его игры. А Трубина Жуан назвал монстром в воротах.

Виржиния является воспитанником «Бенфики», но за первую команду родного клуба так и не сыграл. Позже он выступал за «Спортинг».

В субботу команды Трубина и Силвы встретятся в матче 33-го тура чемпионата Португалии. К очной встрече «Бенфика» и «Спортинг» подходят в статусе лидеров, имея по 78 очков. Победитель матча с большой долей вероятности станет чемпионом страны.