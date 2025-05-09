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  4. «Украинец – монстр». Трубина сравнили с вратарем Спортинга перед дерби
Португалия
09 мая 2025, 22:47 | Обновлено 09 мая 2025, 22:56
548
1

«Украинец – монстр». Трубина сравнили с вратарем Спортинга перед дерби

Жоау Виржиния высоко оценил украинского голкипера

09 мая 2025, 22:47 | Обновлено 09 мая 2025, 22:56
548
1
«Украинец – монстр». Трубина сравнили с вратарем Спортинга перед дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Отаменди и Трубин

Португальский вратарь английского «Эвертона» Жоау Виржиния поделился мнением о коллегах по амплуа – украинце Анатолии Трубине из «Бенфики» и своем соотечественнике Руи Силве из «Спортинга».

Так, 25-летний голкипер отметил, что Руй Силва является игроком национальной сборной, а это многое говорит об уровне его игры. А Трубина Жуан назвал монстром в воротах.

Виржиния является воспитанником «Бенфики», но за первую команду родного клуба так и не сыграл. Позже он выступал за «Спортинг».

В субботу команды Трубина и Силвы встретятся в матче 33-го тура чемпионата Португалии. К очной встрече «Бенфика» и «Спортинг» подходят в статусе лидеров, имея по 78 очков. Победитель матча с большой долей вероятности станет чемпионом страны.

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Анатолий Трубин Спортинг Лиссабон Бенфика Бенфика - Спортинг Руй Силва чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Битва буде ще та. І від голкіперів дуже багато чого залежатиме.
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