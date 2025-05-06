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  4. Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Португалия
06 мая 2025, 12:09 |
4056
5

Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул

В Португалии восхищаются игрой голкипера сборной Украины

06 мая 2025, 12:09 |
4056
5
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальская пресса опубликовал материал, посвященный голкиперу сборной Украины и «Бенфики» Анатолию Трубину. Издание отмечает, что уверенная игра вратаря позволила клубу выиграть единственный титул в нынешнем сезоне.

«Анатолий Трубин был одним из выдающихся игроков «Бенфики» в победном матче против «Эшторила» (2:1). В тот момент, когда команда выигрывала со счетом 2:0, вратарь сборной Украины проявил себя блестяще, отразив пенальти на 66-й минуте.

Этот момент отпраздновали все игроки, которые побежали приветствовать Трубина. На пресс-конференции тренер отметил огромное влияние украинца. «Большая заслуга Трубина в этой победе. Великолепная защита, она имела решающее значение», – сказал Бруну Лаже.

23-летний вратарь, которого «Бенфика» подписала из донецкого «Шахтера» в сезоне 2023/24 за 10 миллионов евро в очередной раз доказал, что он силен в отбивании пенальти, и это умение принесло команде единственный выигранный в этом сезоне трофей – Кубок лиги. Клуб благодарен голкиперу за такую уверенную игру», – считают в Португалии.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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SHN
Какой титул?!
Матч был в чемпионате.
Финал кубка 25 мая.
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