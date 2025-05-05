Наставник Бенфики: «В этой победе есть огромная заслуга Трубина»
Бруну Лаже прокомментировал результат поединка с «Эшторилом»
3 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Эшторил» и «Бенфика».
Гости победили соперника с минимальным счетом 2:1. После окончания этого противостояния наставник «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал игру своих подопечных:
«Фантастическая работа нашей команды. Соперник атаковал в первом тайме левым флангом, потом сосредоточился на противоположном. Мы были готовы к этому. Первый гол «Бенфики» иллюстрирует то, что мы хотели сделать в течении всего поединка.
Нам не удалось забить третий мяч, поэтому «Эшторил» заслуженно сделал счет 2:1. Благодаря нашим болельщикам мы чувствовали себя, как дома. Я увидел качественную и сбалансированную игру. В этой победе есть огромная заслуга Трубина, который отбил пенальти», – сказал Лаже.
«Бенфика» и «Спортинг» набрали по 78 баллов и продолжают сражаться за первое место. В следующем туре команды сыграют друг против друга. Этот поединок состоится 10 мая на домашнем стадионе «Бенфики».
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