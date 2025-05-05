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  4. Наставник Бенфики: «В этой победе есть огромная заслуга Трубина»
Португалия
05 мая 2025, 10:15 |
1194
0

Наставник Бенфики: «В этой победе есть огромная заслуга Трубина»

Бруну Лаже прокомментировал результат поединка с «Эшторилом»

05 мая 2025, 10:15 |
1194
0
Наставник Бенфики: «В этой победе есть огромная заслуга Трубина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

3 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Эшторил» и «Бенфика».

Гости победили соперника с минимальным счетом 2:1. После окончания этого противостояния наставник «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал игру своих подопечных:

«Фантастическая работа нашей команды. Соперник атаковал в первом тайме левым флангом, потом сосредоточился на противоположном. Мы были готовы к этому. Первый гол «Бенфики» иллюстрирует то, что мы хотели сделать в течении всего поединка.

Нам не удалось забить третий мяч, поэтому «Эшторил» заслуженно сделал счет 2:1. Благодаря нашим болельщикам мы чувствовали себя, как дома. Я увидел качественную и сбалансированную игру. В этой победе есть огромная заслуга Трубина, который отбил пенальти», – сказал Лаже.

«Бенфика» и «Спортинг» набрали по 78 баллов и продолжают сражаться за первое место. В следующем туре команды сыграют друг против друга. Этот поединок состоится 10 мая на домашнем стадионе «Бенфики».

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Эшторил Анатолий Трубин Бруну Лаже
Николай Титюк Источник: A Bola
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