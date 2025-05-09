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  4. «Вы разрушили игру». Пушич разнес арбитров после удаления Грама в УПЛ
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 21:52 | Обновлено 09 мая 2025, 22:09
703
4

«Вы разрушили игру». Пушич разнес арбитров после удаления Грама в УПЛ

Коуч недоволен некоторыми решениями арбитров

09 мая 2025, 21:52 | Обновлено 09 мая 2025, 22:09
703
4
«Вы разрушили игру». Пушич разнес арбитров после удаления Грама в УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Алаа Грам

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич отреагировал на скорое удаления защитника «горняков» Алаа Грама в матче 28 тура УПЛ против луганской «Зари» (0:0).

– Вы вообще согласны с двумя желтыми карточками Алаа Грама?

– Смотрите, первая желтая карточка была за толкание или что-то такое, и арбитр должен чувствовать следующие моменты: если первый фол происходит после желтой карточки, то вы разрушили игру. Но они этого не почувствовали, к сожалению.

Что касается второй желтой карточки, то Алаа также должен реагировать гораздо лучше, потому что ты знаешь, что создаешь проблемы для команды на таком раннем этапе игры. Но хорошо, есть как есть. Мы в этом сезоне неоднократно платили свою цену за такие ситуации, за неопытных и очень молодых футболистов, которым нужно много учиться и одновременно показывать результаты, которые не всегда идеальная комбинация.

На 17-й минуте поединка «горняки» остались в меньшинстве. Дело в том, что тунисский центральный защитник Алаа Грам получил вторую желтую карточку (первая произошла еще на 11-й минуте), которая автоматически превратилась в удаления.

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Марино Пушич Алаа Грам удаление (красная карточка) Филипп Будковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Заря - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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apepa
Шапку на землю бросал??
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-1
Gargantua81
он издевается
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-1
mini.f
Пора ахметке перебазировать команду в родные пенаты, заодно и стадион восстановит. И вечное чемпионство обеспечено. Придумают свой межконтинентальный кубок - ДНР, ЛНР, Абхазия,Косово, ПМР. Ю.Осетия, Турецкая Республика Северного Кипра, Силенд....
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-2
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