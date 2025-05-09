«Вы разрушили игру». Пушич разнес арбитров после удаления Грама в УПЛ

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич отреагировал на скорое удаления защитника «горняков» Алаа Грама в матче 28 тура УПЛ против луганской «Зари» (0:0).

– Вы вообще согласны с двумя желтыми карточками Алаа Грама?

– Смотрите, первая желтая карточка была за толкание или что-то такое, и арбитр должен чувствовать следующие моменты: если первый фол происходит после желтой карточки, то вы разрушили игру. Но они этого не почувствовали, к сожалению.

Что касается второй желтой карточки, то Алаа также должен реагировать гораздо лучше, потому что ты знаешь, что создаешь проблемы для команды на таком раннем этапе игры. Но хорошо, есть как есть. Мы в этом сезоне неоднократно платили свою цену за такие ситуации, за неопытных и очень молодых футболистов, которым нужно много учиться и одновременно показывать результаты, которые не всегда идеальная комбинация.

На 17-й минуте поединка «горняки» остались в меньшинстве. Дело в том, что тунисский центральный защитник Алаа Грам получил вторую желтую карточку (первая произошла еще на 11-й минуте), которая автоматически превратилась в удаления.