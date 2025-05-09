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  4. Педро ЭНРИКЕ: «Шахтар играл в меньшинстве – удаление повлияло на игру»
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 20:43 | Обновлено 09 мая 2025, 20:53
79
0

Педро ЭНРИКЕ: «Шахтар играл в меньшинстве – удаление повлияло на игру»

Защитник Шахтера прокомментировал ничейный результат в матче с Зарей

09 мая 2025, 20:43 | Обновлено 09 мая 2025, 20:53
79
0
Педро ЭНРИКЕ: «Шахтар играл в меньшинстве – удаление повлияло на игру»
ФК Шахтер. Педро Энрике

Защитник донецкого «Шахтера» Педро Энрике поделился впечатлениями от матча 28-го тура УПЛ с луганской «Зарей» (0:0).

– Если проанализировать сегодняшнюю игру «Шахтера» против «Зари», чего не хватило команде, чтобы взять три очка?

– Действительно, сложное противостояние. Играть почти весь матч в меньшинстве – это, конечно, непросто. Но я считаю, учитывая все обстоятельства, мы сыграли достойно и показали хороший уровень сегодня.

– Расскажи подробнее, насколько тяжело было играть в меньшинстве с 17-й минуты и как вы перестраивались после удаления Грама?

– Всегда важно уметь адаптироваться прямо по ходу матча, особенно в такие трудные моменты, как удаление важного игрока. Думаю, нам действительно удалось сохранить нужную концентрацию и фокус: к сожалению, без трех очков, но с достойной игрой с нашей стороны.

– Можно ли сказать, что именно удаление определило такой счет?

– Да, безусловно. Можно сказать, что это была сложная игра против качественного соперника, а когда в таких обстоятельствах ты остаешься в меньшинстве против сильной команды, это, конечно, влияет на ход игры. Но важно продолжать держать голову высоко и двигаться к оставшимся матчам.

– Какие вообще ощущения внутри после этого матча?

– Не скажу, что какие-то плохие эмоции, но есть ощущение, что сегодня мы могли добиться большего и заслуживали большего. Обидно, но не то чтобы слишком грустно.

– Вскоре состоится финал Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо». Какие у тебя лично ожидания и как команда будет настраиваться на этот матч?

– Конечно, полная концентрация, максимальный настрой, ведь речь идет о финале Кубка Украины. Более того, это классическое противостояние с «Динамо» в Кубке, битва за трофей — естественно, это очень важная игра. Каждый из нас, могу заверить, будет готовиться изо всех сил, потому что мы хотим порадовать болельщиков победой в Кубке Украины.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Шахтер Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) удаление (красная карточка) Алаа Грам
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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