Папа Римский: «Считаю себя довольно неплохим теннисистом-любителем»

Кардинал Роберт Прево, уроженец Чикаго, который большую часть своей жизни провел в Перу, принял имя Лео XIV и стал первым Папой Римским, родившимся в США за всю историю.

Стало известно, что новый понтифик – большой поклонник тенниса. Всплыли старые интервью, в которых 69-летний Прево признается в любви к спорту. Он также известен как болельщик бейсбольного клуба Chicago Cubs, а в одном из интервью намекал на свои успехи на корте.

«Считаю себя довольно неплохим теннисистом-любителем, – сказал Папа Лео XIV в 2023 году. – С тех пор как я покинул Перу, у меня было мало возможностей играть, так что с нетерпением жду, когда смогу вернуться на корт (смеется). Хотя в последнее время новая должность почти не оставляет мне свободного времени».

Можно предположить, что в роли главы Католической церкви у него и вовсе не останется времени для тенниса. Тем не менее, теннисный мир с теплом воспринял весть о его избрании.

Лео XIV продолжает традицию понтификов, неравнодушных к теннису. Покойный Папа Франциск, например, поздравил итальянцев вскоре после победы Янника Синнера на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Спорт – это не только соревнование, но и отношения, – сказал Франциск во время выступления в Real Club de Tenis в Барселоне. – А теннис – это диалог, который часто превращается в искусство».