Капитан Полесья расстроен ничьей с Динамо: «Радовались, если бы выиграли»

Полузащитник житомирского «Полесья» Руслан Бабенко поделился эмоциями после матча против киевского «Динамо» в 28-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Радели бы, если бы выиграли. Ничейная игра, а для нас это означает, что если победим в двух следующих матчах, можем занять 4 место. Зависит еще от результата «Карпат». Мы еще в гонке.

Первый тайм был более ярким с нашей стороны. Много разных атак, даже при длинных передачах было много подборов, что помогало создавать моменты. Наверное, наша игра порадовала болельщиков.

Нащупали свою игру, потому что после «Александрии» были очень расстроены. Будем держать позитивный настрой и будем пытаться выиграть 2 следующих матча», – сказал Бабенко.

В настоящее время «Полесье» занимает четвертое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 44 турнирных балла после 28 сыгранных матчей.