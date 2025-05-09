«Абсолютно опустошен». Лидер Тоттенхэма пропустит финал Лиги Европы

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон поделился эмоциями от выхода «шпор» в финал Лиги Европы, заявив, что точно не сможет помочь своей команде в финальном матче.

«Я совершенно опустошен. Мы нацелились на выход в финал Лиги Европы в Бильбао с начала сезона. Поэтому сложно смириться с тем, что я не смогу выйти на поле вместе с ребятами.

Травмы – это часть этой игры, которая иногда может быть жестокой. Но я искренне верю, что этот вечер может стать особенным для моего клуба», – написал Мэддисон.

В финальном мате Лиги Европы Тоттенхэм встретится с «Манчестер Юнайтед», сумевшим дома разгромить «Атлетик» с Бильбао после выездной победы. Финал Лиги Европы запланирован на среду, 21 мая.