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  4. «Абсолютно опустошен». Лидер Тоттенхэма пропустит финал Лиги Европы
Лига Европы
09 мая 2025, 19:36 |
1035
0

«Абсолютно опустошен». Лидер Тоттенхэма пропустит финал Лиги Европы

Джеймс Мэддисон не сыграет против «Манчестер Юнайтед»

09 мая 2025, 19:36 |
1035
0
«Абсолютно опустошен». Лидер Тоттенхэма пропустит финал Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон поделился эмоциями от выхода «шпор» в финал Лиги Европы, заявив, что точно не сможет помочь своей команде в финальном матче.

«Я совершенно опустошен. Мы нацелились на выход в финал Лиги Европы в Бильбао с начала сезона. Поэтому сложно смириться с тем, что я не смогу выйти на поле вместе с ребятами.

Травмы – это часть этой игры, которая иногда может быть жестокой. Но я искренне верю, что этот вечер может стать особенным для моего клуба», – написал Мэддисон.

В финальном мате Лиги Европы Тоттенхэм встретится с «Манчестер Юнайтед», сумевшим дома разгромить «Атлетик» с Бильбао после выездной победы. Финал Лиги Европы запланирован на среду, 21 мая.

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Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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