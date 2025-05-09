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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 19:49 |
1568
0

Нещерет назвал лучшего голкипера мира, подколов Бущана

Голкипер «Динамо» назвал своего кумира

09 мая 2025, 19:49 |
1568
0
Нещерет назвал лучшего голкипера мира, подколов Бущана
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет прошел блиц-опрос, где выбрал лучшего голкипера мирового футбола. Руслан отдал должное Мануэлю Нойеру, подколов Георгия Бущана.

– Доннарумма или Эдерсон?

– Эдерсон.

– Эдерсон или Райя?

– Эдерсон.

– Эдерсон или Кошта?

– Эдерсон.

– Эдерсон или тер Штеген?

– Тер Штеген. Я думаю, что он более укомплектован голкипер, чем Эдерсон.

– Тер Штеген или Облак?

– Тер Штеген.

– Тер Штеген или Нойер?

– Нойер.

– Нойер или Мартинес?

– Нойер.

– Нойер или Алиссон?

– Нойер. Но я думаю, нет смысла продолжать – Нойер.

– Нойер или Бущан?

– Сори, Жорик. Ноер, – сказал Нещерет.

Нойер защищает ворота Баварии с 2011 года и имеет контракт до конца следующего сезона. Немец провел 554 встречи в составе мюнхенского гранда.

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Руслан Нещерет Динамо Киев Мануэль Нойер Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу Георгий Бущан
Олег Вахоцкий Источник: ВДинамо
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