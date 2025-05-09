Нещерет назвал лучшего голкипера мира, подколов Бущана
Голкипер «Динамо» назвал своего кумира
Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет прошел блиц-опрос, где выбрал лучшего голкипера мирового футбола. Руслан отдал должное Мануэлю Нойеру, подколов Георгия Бущана.
– Доннарумма или Эдерсон?
– Эдерсон.
– Эдерсон или Райя?
– Эдерсон.
– Эдерсон или Кошта?
– Эдерсон.
– Эдерсон или тер Штеген?
– Тер Штеген. Я думаю, что он более укомплектован голкипер, чем Эдерсон.
– Тер Штеген или Облак?
– Тер Штеген.
– Тер Штеген или Нойер?
– Нойер.
– Нойер или Мартинес?
– Нойер.
– Нойер или Алиссон?
– Нойер. Но я думаю, нет смысла продолжать – Нойер.
– Нойер или Бущан?
– Сори, Жорик. Ноер, – сказал Нещерет.
Нойер защищает ворота Баварии с 2011 года и имеет контракт до конца следующего сезона. Немец провел 554 встречи в составе мюнхенского гранда.
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