Нещерет назвал лучшего голкипера мира, подколов Бущана

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет прошел блиц-опрос, где выбрал лучшего голкипера мирового футбола. Руслан отдал должное Мануэлю Нойеру, подколов Георгия Бущана.

– Доннарумма или Эдерсон?

– Эдерсон.

– Эдерсон или Райя?

– Эдерсон.

– Эдерсон или Кошта?

– Эдерсон.

– Эдерсон или тер Штеген?

– Тер Штеген. Я думаю, что он более укомплектован голкипер, чем Эдерсон.

– Тер Штеген или Облак?

– Тер Штеген.

– Тер Штеген или Нойер?

– Нойер.

– Нойер или Мартинес?

– Нойер.

– Нойер или Алиссон?

– Нойер. Но я думаю, нет смысла продолжать – Нойер.

– Нойер или Бущан?

– Сори, Жорик. Ноер, – сказал Нещерет.

Нойер защищает ворота Баварии с 2011 года и имеет контракт до конца следующего сезона. Немец провел 554 встречи в составе мюнхенского гранда.