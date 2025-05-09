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  4. Экс-игрок Динамо: «Суркис развращал игроков финансами»
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 12:38 |
1025
1

Экс-игрок Динамо: «Суркис развращал игроков финансами»

Денис Бойко вспомнил начало своей футбольной карьеры

09 мая 2025, 12:38 |
1025
1
Экс-игрок Динамо: «Суркис развращал игроков финансами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Бойко

Известный украинский голкипер Денис Бойко вспомнил свои первые шаги в киевском «Динамо». Денис рассказал о финансовой мотивации от президента «бело-синих» Игоря Суркиса.

«18-летний Денис Бойко… Такой ветреный человек. Хотелось бы, наверное, пожелать себе в 18 лет больше прислушиваться к старшим, больше слышать их советы, потому что в таком клубе, как Динамо, когда уже в 18 лет тебя развращают – а это развращение в какой-то степени – большой заработной платой, имеешь много интересного, у тебя жизнь, наверное, немного отличается.

Здесь очень важно не потеряться, очень важно удержаться и пройти этот путь правильно. И для этого есть такие люди, как тот же президент Игорь Михайлович Суркис, который, с одной стороны, развращал финансовые условия молодых, но уже перспективных футболистов. С другой стороны, он как отец пытался абсолютно каждого футболиста удержать в нормальных человеческих рамках, чтобы эти финансовые условия не сломали их», – сказал Денис.

Ранее Денис Бойко подробно рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру.

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Денис Бойко Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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