Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от матча против миланского «Интера» в финале Лиги чемпионов. Коуч уверен, что его команда заслуживает победы в турнире.

«Это будет первый для ПСЖ финал Лиги чемпионов с болельщиками. Без них это не совсем конец. Если какая-то команда и заслуживает победы после столь долгого ожидания, то это «ПСЖ». Я знаю, что клуб основан в год моего рождения.

Будем надеяться, что эта связь подтвердится, и мы сможем выиграть Лигу чемпионов! Мы постараемся стать первыми. Когда наступают праздники, нет ничего прекраснее, чем что-то подарить людям благодаря нашей работе.

Мы постараемся сделать это вишенкой на торте. Команда и болельщики заслуживают этого. Мы заслужили шанс сыграть в этом финале», – сказал Энрике.

В финале ПСЖ сыграет против миланского «Интера», сумевшего пройти каталонскую «Барселону». Финальный матч запланирован на 31 мая.