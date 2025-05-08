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Лига чемпионов
08 мая 2025, 19:13 | Обновлено 08 мая 2025, 20:12
4515
3

В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона

В УЕФА нет претензий к работе Марциняка

08 мая 2025, 19:13 | Обновлено 08 мая 2025, 20:12
4515
3
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимон Марциняк

По информации Marca, в УЕФА не имеют претензий к работе арбитра Шимона Марциняка, который обслуживал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Барселоной.

Барселона уступила 3:4 в дополнительное время, а у игроков, тренеров и президента каталонского клуба были претензии к работе польского рефери.

Ранее в Барселоне даже называли Марциняка «мадридистом» за то, что он отменил гол форварда Атлетико Хулиана Альвареса в серии пенальти с Реалом за двойное касание и «судил в пользу Интера».

Однако в УЕФА на запрос журналистов ответили, что у них нет претензий к работе арбитра.

При этом Марциняк, отработав в полуфинале, вряд ли получит назначение на финальный матч. Ранее арбитр работал в финале ЧМ-2022 и на финале Лиги чемпионов между Интером и Манчестер Сити.

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Шимон Марциняк Интер Милан Интер - Барселона Барселона Лига чемпионов УЕФА
Иван Зинченко Источник: Marca
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Saar
Ну і добре. Бо Барса - танцівник з яйцями, які йому мішають танцювати!
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+1
valerafan1
Арбітр виконав завдання інфантільного та чифіра, тому в нього все ок.
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0
Mamay
Та ясно самі ж його замовили і самі оцінюють ))))
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0
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