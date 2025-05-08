В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона

По информации Marca, в УЕФА не имеют претензий к работе арбитра Шимона Марциняка, который обслуживал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Барселоной.

Барселона уступила 3:4 в дополнительное время, а у игроков, тренеров и президента каталонского клуба были претензии к работе польского рефери.

Ранее в Барселоне даже называли Марциняка «мадридистом» за то, что он отменил гол форварда Атлетико Хулиана Альвареса в серии пенальти с Реалом за двойное касание и «судил в пользу Интера».

Однако в УЕФА на запрос журналистов ответили, что у них нет претензий к работе арбитра.

При этом Марциняк, отработав в полуфинале, вряд ли получит назначение на финальный матч. Ранее арбитр работал в финале ЧМ-2022 и на финале Лиги чемпионов между Интером и Манчестер Сити.