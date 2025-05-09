«Лучше бы Ротаня взяли». Болельщики – о возможном приходе Турана в Шахтер
Турецкий тренер Арда Туран может стать новым тренером «Шахтера»
Донецкий «Шахтер» в поисках нового тренера. На смену Марино Пушичу может прийти турецкий специалист Арда Туран.
Арда Туран сейчас работает с турецким «Эюпспором». Президент клуба Мурат Озкая подтвердил информацию, что «Шахтер» сделал официальное предложение по турецкому специалисту.
Пушич будет продолжать работать с командой до конца текущего чемпионата. Подготовку к следующему сезону «Шахтер» может начать уже с новым тренером.
Возможный приход Турана ожидаемо вызвал споры среди болельщиков.
Просто Кент: Лучше бы Ротаня взяли.
Мар'ян: Не смогли в свое время уговорить Фариоли возглавить Шахтер и теперь кусают локти.
Vladyslav Sribniak: Сейчас Шахтер 3:0 уничтожает в Кубке и Пушича оставляют на следующий сезон.
Ігор Лінійчук: Поменяют шило на мыло.
Виталий: Зря Ахметов принял решение убрать Пушича, хороший тренер, нужно ему дать время. Очень зря.
Олег: Цыган Луческу сделал крепкую конкурентоспособную команду...а эти все-ушлепки!
⚡️köttur: У него интересный подход, но не всюду будет работать. Хотя удивительно, что в Эюпспоре этот метод работал учитывая отсутствие игроков более высокого класса.
Artem_Ponomar: Если будут еще какие-то хорошие предложения, то сомневаюсь, что он согласится приехать в Украину.
Burevestnik: Мабуть Степаненко порекомендував.
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