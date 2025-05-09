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  4. «Лучше бы Ротаня взяли». Болельщики – о возможном приходе Турана в Шахтер
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 17:37 |
334
0

«Лучше бы Ротаня взяли». Болельщики – о возможном приходе Турана в Шахтер

Турецкий тренер Арда Туран может стать новым тренером «Шахтера»

09 мая 2025, 17:37 |
334
0
«Лучше бы Ротаня взяли». Болельщики – о возможном приходе Турана в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» в поисках нового тренера. На смену Марино Пушичу может прийти турецкий специалист Арда Туран.

Арда Туран сейчас работает с турецким «Эюпспором». Президент клуба Мурат Озкая подтвердил информацию, что «Шахтер» сделал официальное предложение по турецкому специалисту.

Пушич будет продолжать работать с командой до конца текущего чемпионата. Подготовку к следующему сезону «Шахтер» может начать уже с новым тренером.

Возможный приход Турана ожидаемо вызвал споры среди болельщиков.

Просто Кент: Лучше бы Ротаня взяли.

Мар'ян: Не смогли в свое время уговорить Фариоли возглавить Шахтер и теперь кусают локти.

Vladyslav Sribniak: Сейчас Шахтер 3:0 уничтожает в Кубке и Пушича оставляют на следующий сезон.

Ігор Лінійчук: Поменяют шило на мыло.

Виталий: Зря Ахметов принял решение убрать Пушича, хороший тренер, нужно ему дать время. Очень зря.

Олег: Цыган Луческу сделал крепкую конкурентоспособную команду...а эти все-ушлепки!

⚡️köttur: У него интересный подход, но не всюду будет работать. Хотя удивительно, что в Эюпспоре этот метод работал учитывая отсутствие игроков более высокого класса.

Artem_Ponomar: Если будут еще какие-то хорошие предложения, то сомневаюсь, что он согласится приехать в Украину.

Burevestnik: Мабуть Степаненко порекомендував.

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Арда Туран Шахтер Донецк назначение тренера новый тренер Шахтера Эюпспор Руслан Ротань
Сергей Турчак Источник: Telegram
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