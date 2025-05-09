Президент Эюпспора подтвердил официальное предложение Шахтера по Турану

Президент «Эюпспора» Мурат Озкая подтвердил информацию, что донецкий «Шахтер» сделал официальное предложение по турецкому специалисту Арде Турану. Об этом пишет издание AS.

По информации источника, турецкий специалист в будущем хочет возглавить мадридский «Атлеткико», сменив во главе мадридского клуба Диего Симеоне.

38-летний специалист сначала провел переговоры с представителями украинского клуба в Лондоне, где стороны приблизились к соглашению, а после Дарио Срна встретился с Тураном в Стамбуле.

В настоящее время главным тренером донецкого «Шахтера» является боснийский специалист Марино Пушич. Под его руководством «горняки» занимают 3 строчку турнирной таблицы УПЛ, и сыграют в финальном матче Кубка Украины.