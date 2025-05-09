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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 08:11 |
359
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Президент Эюпспора подтвердил официальное предложение Шахтера по Турану

Турецкий специалист действительно может возглавить «горняков»

09 мая 2025, 08:11 |
359
1
Президент Эюпспора подтвердил официальное предложение Шахтера по Турану
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Президент «Эюпспора» Мурат Озкая подтвердил информацию, что донецкий «Шахтер» сделал официальное предложение по турецкому специалисту Арде Турану. Об этом пишет издание AS.

По информации источника, турецкий специалист в будущем хочет возглавить мадридский «Атлеткико», сменив во главе мадридского клуба Диего Симеоне.

38-летний специалист сначала провел переговоры с представителями украинского клуба в Лондоне, где стороны приблизились к соглашению, а после Дарио Срна встретился с Тураном в Стамбуле.

В настоящее время главным тренером донецкого «Шахтера» является боснийский специалист Марино Пушич. Под его руководством «горняки» занимают 3 строчку турнирной таблицы УПЛ, и сыграют в финальном матче Кубка Украины.

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Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу назначение тренера Эюпспор Марино Пушич
Олег Вахоцкий Источник: AS
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Burevestnik
мабуть Степаненко порекомендував.
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