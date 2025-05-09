Не захотел вернуться. Йовичевич отказался от предложения от клуба УПЛ

Хорватский специалист Игорь Йовичевич, ныне возглавляющий болгарский Лудогорец, получил предложение вернуться в Украину.

Один из клубов УПЛ, ставящий перед собой задачу выхода в еврокубки, обратился к 51-летнему специалисту с предварительным запросом о сотрудничестве со следующего сезона.

Однако хорватский тренер чемпионов Болгарии отказал украинскому клубу. Ранее он возглавлял Карпаты (2013–2015), Днепр-1 (2020–2022) и Шахтер (2022–2023).

Йовичевич решил, что у него есть шанс работать в спокойной стране (где нет войны) и соревноваться на уровне Лиги чемпионов, именно эти факторы стали ключевыми в его решении остаться в Лудогорце.