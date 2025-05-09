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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 03:23 | Обновлено 09 мая 2025, 03:33
59
0

Не захотел вернуться. Йовичевич отказался от предложения от клуба УПЛ

Один из украинских клубов сделал хорвату деловое предложение

09 мая 2025, 03:23 | Обновлено 09 мая 2025, 03:33
59
0
Не захотел вернуться. Йовичевич отказался от предложения от клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Хорватский специалист Игорь Йовичевич, ныне возглавляющий болгарский Лудогорец, получил предложение вернуться в Украину.

Один из клубов УПЛ, ставящий перед собой задачу выхода в еврокубки, обратился к 51-летнему специалисту с предварительным запросом о сотрудничестве со следующего сезона.

Однако хорватский тренер чемпионов Болгарии отказал украинскому клубу. Ранее он возглавлял Карпаты (2013–2015), Днепр-1 (2020–2022) и Шахтер (2022–2023).

Йовичевич решил, что у него есть шанс работать в спокойной стране (где нет войны) и соревноваться на уровне Лиги чемпионов, именно эти факторы стали ключевыми в его решении остаться в Лудогорце.

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Игор Йовичевич Лудогорец назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке чемпионат Болгарии по футболу отставка
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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